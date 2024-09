I migliori esempi di riforestazione sbarcano su RAI 3 in una serie TV in 3 puntate sull’importanza delle superforeste

Il 14 e 21 settembre, "Opera Verde" racconterà storie di successo e innovazione legate alla riforestazione in Italia, mettendo in luce l'importanza dei polmoni verdi per la sostenibilità ambientale e il benessere delle comunità

La riforestazione è una delle armi più potenti che abbiamo per affrontare la crisi climatica. Ma come si crea una foresta? E una superforesta? Quali benefici possono portare alla comunità e all’ambiente? A queste domande risponde “Opera Verde“, la nuova serie TV in tre puntate che andrà in onda su RAI 3, dalle ore 15, il 14 e il 21 settembre.

Alla scoperta delle “superforeste”

“Opera Verde” condurrà i telespettatori alla scoperta di progetti forestali innovativi e d’avanguardia promossi da aziende impegnate nella protezione di importanti polmoni verdi che costellano la nostra penisola.

Protagoniste assolute del programma sono le superforeste, ovvero boschi progettati, realizzati e gestiti scientificamente in base alle esigenze specifiche dei singoli territori. Queste foreste multifunzionali svolgono importanti funzioni che non si limitano all’assorbimento della CO2 e alla produzione di legname: ad esempio, garantiscono la ricarica delle falde acquifere, tutelano e custodiscono la biodiversità, contrastano il dissesto idrogeologico, offrono spazi per l’arte, la cultura, l’educazione e la socializzazione.

Storie di successo e innovazione

Condotto dal giornalista Emilio Casalini, “Opera Verde” proporrà alcuni importanti progetti come il Bosco Limite in provincia di Padova, un progetto supportato da Pasta Sgambaro che mira a migliorare l’ambiente locale attraverso la creazione di un bosco pensato per ricaricare le falde acquifere della regione. Ma anche la Riserva Naturale Torbiere del Sebino, un progetto promosso da Molino Pordenone che sottolinea l’importanza delle aree umide per la conservazione della biodiversità e l’assorbimento della CO2. E anche Arte Sella, il parco artistico di Borgo Valsugana sorto tra le foreste del Trentino, funestate dalla tempesta Vaia, che oggi stanno rinascendo anche con il supporto di Levico Acque.

Un’iniziativa educativa per un futuro più sostenibile

Oltre ad essere un programma televisivo “Opera Verde” vuole sensibilizzare il pubblico sull’importanza della sostenibilità ambientale. Grazie a racconti coinvolgenti e all’approfondimento di esperti del settore, la serie offre una visione dettagliata delle sfide e soprattutto delle possibili soluzioni alla crisi climatica legate al sistema foresta.

Le superforeste presentate nella serie sono state realizzate e monitorate da WOWnature, un’iniziativa che aiuta cittadini, enti e aziende a far crescere nuove foreste e proteggere quelle esistenti nel rispetto dei più alti standard di gestione forestale. WOWnature è un progetto di Etifor, azienda di consulenza ambientale spin-off dell’Università di Padova e B Corp certificata.

Lucio Brotto, co-fondatore di Etifor, sottolinea l’importanza di far comprendere alle persone la complessità della creazione e gestione di una foresta multifunzionale. “Generalmente chi pensa che significhi semplicemente piantare alberi non conosce tutte le fasi che gravitano attorno a questa azione: studio scientifico, preparazione del terreno, impianto, manutenzione e gestione responsabile sul lungo periodo”, spiega Brotto.

Un invito all’azione

“Opera Verde” è un invito all’azione per tutti noi. Attraverso la conoscenza e la consapevolezza, possiamo contribuire a creare un futuro più verde e sostenibile per le generazioni future. Non perdete l’appuntamento con “Opera Verde” su RAI 3 il 14 e il 21 settembre 2024.

