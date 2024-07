No, Hello Kitty non è un gattino (e non è l’unica rivelazione che ti scioccherà)

È arrivata la conferma ufficiale: Hello Kitty non è un gatto come tutti noi pensavamo. A rivelarlo è Jill Koch, vicepresidente della casa di produzione che l’ha creata

Attenzione perché stiamo per dare una notizia shock: contrariamente a quanto molti hanno sempre creduto, Hello Kitty non è un gatto, ma una bambina. La sorprendente dichiarazione è arrivata da Jill Koch, vicepresidente senior di Sanrio, la casa di produzione che ha creato l’iconico personaggio.

Koch ha spiegato che la famosa figura è in realtà una bambina di piccole dimensioni, alta circa cinque mele e pesante tre mele. Vive nella periferia di Londra con la sua famiglia e il suo gatto domestico, Charmmy Kitty. Questa nuova informazione ha sorpreso molti fan, che si sono chiesti come una creatura con orecchie e baffi da gatto possa non essere un felino.

La scoperta ha scatenato una serie di reazioni sui social media, dove gli utenti si sono divisi tra incredulità e divertimento. Alcuni hanno commentato con ironia, sottolineando le apparenti incongruenze tra l’aspetto di Hello Kitty e la sua identità dichiarata. Altri hanno espresso stupore nello scoprire che Hello Kitty sia britannica e non giapponese, come molti avevano sempre pensato.

Sono in corso le celebrazioni per il 50° anniversario di Hello Kitty

Questa nuova prospettiva in realtà non è del tutto nuova. Christine R. Yano, antropologa e scrittrice, aveva già accennato a questi dettagli nel 2014, spiegando che il personaggio era ispirato all’idealizzazione della Gran Bretagna degli anni ‘70. Yano aveva sottolineato che Hello Kitty rappresenta una figura infantile piuttosto che un vero e proprio gatto.

Nel frattempo, le celebrazioni per il 50° anniversario di Hello Kitty proseguono con eventi speciali in tutto il mondo. Negli Stati Uniti, i fan possono visitare pop-up store e gustare edizioni limitate di gelato in onore di Hello Kitty.

Sanrio ha promesso di offrire una serie di esperienze indimenticabili per celebrare questo importante traguardo, continuando a onorare l’eredità di amicizia e gentilezza che Hello Kitty ha rappresentato per mezzo secolo.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: