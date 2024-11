Disney diffonde la prima immagine del live-action di “Lilo & Stitch”: quando arriverà nei cinema il remake del film

C’è tanta attesa per il live-action di “Lilo & Stitch”, il nuovo adattamento del film che ripercorre l’amicizia tra la bambina hawaiana e l’alieno viola: è arrivata la prima immagine

Disney è pronta a lanciare nel maggio 2025 il tanto atteso live-action di Lilo & Stitch, un rifacimento in chiave moderna del celebre classico d’animazione del 2002. Il film, che racconta l’originale storia dell’amicizia tra Lilo, una bambina hawaiana, e Stitch, l’alieno sfuggito al controllo della galassia, promette di portare sul grande schermo un nuovo adattamento della storia che ha appassionato spettatori di tutto il mondo.

La trama ricalcherà fedelmente quella del film d’animazione con Lilo che, incontrando Stitch, scopre un amico fedele e leale, un legame fondamentale per superare il senso di solitudine e ricostruire un rapporto familiare solido.

Diretto da Dean Fleischer Camp e prodotto da Jonathan Eirich e Dan Lin, il live-action vede un cast composto da Maia Kealoha nel ruolo di Lilo e Chris Sanders, che torna a doppiare Stitch, la piccola ma tenace creatura aliena. Accanto a loro recitano Sydney Elizabeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Courtney B. Vance e Zach Galifianakis.

Disney prosegue nella strategia di rivisitare i suoi grandi classici in chiave live-action

Durante il D23 Expo in Brasile, Disney ha condiviso un’immagine che permette finalmente di vedere Stitch in una scena ambientata nella camera da letto di Lilo. In questa foto, Stitch appare con una ghirlanda di fiori intorno al collo, un lei tradizionale hawaiano che simboleggia l’accoglienza.

Lo scatto consente di osservare da vicino l’accuratezza con cui è stata realizzata la pelliccia blu dell’alieno e le sue sfumature, confermando che il team di produzione ha mantenuto intatta l’essenza estetica del personaggio originale. Attorno a lui, si notano oggetti tipici della stanza di Lilo, come cuscini, pupazzi, disegni di costellazioni e una lampada rovesciata, elementi che riportano allo stile vivace e caotico della ragazzina.

Disney punta su questo remake per conquistare una nuova generazione di spettatori, sfruttando una combinazione di nostalgia per il pubblico affezionato e l’attrattiva della CGI per creare un’esperienza visiva moderna e coinvolgente.

Dopo il successo di altri remake, come Il Re Leone e il prossimo Mufasa – Il Re Leone, Disney prosegue nella strategia di rivisitare i suoi grandi classici in chiave live-action, sfruttando le tecnologie digitali per dare nuova vita ai suoi personaggi animati più amati.

La pellicola, attesa nei cinema italiani per il 21 maggio 2025, promette di essere un altro successo per la Disney. Se ben accolto dal pubblico, il film potrebbe poi approdare sulla piattaforma Disney Plus, facendo di Lilo & Stitch un nuovo cult per le famiglie di tutto il mondo.

