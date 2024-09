Dal 15 al 19 settembre potrai andare al cinema pagando solo 3,50 il biglietto

Dal 15 al 19 settembre a Roma prende il via la quinta edizione di “Cinema in festa”, evento che propone film a soli € 3.50

Dal 15 al 19 settembre Roma ospiterà la nuova edizione di “Cinema in Festa”, un evento imperdibile per tutti gli amanti del grande schermo. Per cinque giorni, da domenica 15 a giovedì 19, sarà possibile assistere a proiezioni in tutta Italia a un prezzo speciale: solo € 3,50 per qualsiasi film in programmazione.

“Cinema in Festa” è un progetto che ha preso il via nel 2022, grazie al supporto del Ministero della Cultura (MiC) e alla collaborazione con il David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano. Da quando è stato lanciato, l’evento ha registrato oltre 4,5 milioni di spettatori, confermandosi un grande successo. L’iniziativa, pensata per incentivare la fruizione del cinema in sala, proseguirà fino al 2026, con due appuntamenti fissi ogni anno, a giugno e a settembre. In entrambe le occasioni, per cinque giorni consecutivi, il biglietto sarà disponibile a un prezzo ridotto di € 3,50, per un cinema accessibile ad un pubblico sempre più vasto.

Ispirato alla celebre “Fête du Cinéma” francese, “Cinema in Festa” nasce dalla sinergia tra distributori cinematografici e sale, con l’obiettivo di estendere la stagione cinematografica lungo tutto l’arco dell’anno. L’intento è chiaro: contrastare la tendenza al calo delle presenze nelle sale durante i mesi estivi e offrire al pubblico un’esperienza cinematografica continua e di qualità. In Italia, l’estate del 2023 è stata caratterizzata da numeri da record per le sale cinematografiche, e questo progetto mira a consolidare il trend positivo, portando sempre più spettatori a godere dei film sul grande schermo.

L’iniziativa si inserisce all’interno del più ampio programma “Cinema Revolution – Che Spettacolo L’Estate”, una campagna sostenuta dal MiC che ha trasformato l’estate italiana in una stagione ricca di film e promozioni. “Cinema Revolution” ha contribuito a incentivare la partecipazione del pubblico, proponendo film di qualità a prezzi accessibili, a dimostrazione del fatto che il grande schermo ha ancora molto da offrire, anche durante i mesi più caldi dell’anno. “Cinema in Festa” rappresenta una naturale prosecuzione di questo percorso, un modo per donare continuità ad una stagione che sembra non volersi mai fermare.

Presso il sito cinemainfesta.it troverete il palinsesto ed altre informazioni.

