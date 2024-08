Il cortometraggio che racconta la vita di chi ha la sindrome di Down (ti emozionerà)

In questo corto Robert, affetto da sindrome di Down, affronta tutte le difficoltà e le emarginazioni delle persone Down fino a che riesce a trovare un lavoro in un ristorante inclusivo

Café Joyeux ha lanciato un emozionante cortometraggio in stop-motion, realizzato da Zombie Studio, che ha subito catturato l’attenzione per la sua rappresentazione innovativa e toccante della vita di una persona con sindrome di Down.

Questo cortometraggio, ispirato alla storia vera di alcuni dipendenti di Café Joyeux, narra il percorso di un personaggio di nome Robert, un uomo di 47 anni che affronta le sfide della vita con determinazione e coraggio.

Il film racconta le difficoltà che Robert ha incontrato sin dall’infanzia, caratterizzate dal rifiuto e dall’emarginazione. Tuttavia la storia non si concentra solo sugli ostacoli, ma anche sulla resilienza di Robert, che non si lascia abbattere e continua a lottare per vivere la sua vita al meglio.

È stato presentato per l’apertura del primo Café Joyeux negli Stati Uniti

Navigando su una barca a vela, simbolo della sua forza interiore, Robert affronta un mondo che spesso gli chiude le porte, fino a trovare un luogo che lo accoglie a braccia aperte: il Café Joyeux. Café Joyeux è una catena di ristoranti inclusivi che offre opportunità di lavoro a persone con disabilità, spesso rappresentando per loro la prima e unica possibilità di impiego, anche in età avanzata.

Questo progetto è un potente strumento di sensibilizzazione, che mira a cambiare le percezioni sulla sindrome di Down e promuovere l’inclusione sociale. Per la realizzazione del cortometraggio, più di 130 artisti dello studio creativo Zombie Studio hanno contribuito alla creazione dei personaggi e dei set.

Il personaggio principale è stato curato nei minimi dettagli, con 11 versioni diverse del burattino create appositamente per il film. Tutti i set e gli oggetti di scena sono stati realizzati a mano, sottolineando l’attenzione e la cura messe in questo progetto.

Il cortometraggio è stato presentato in occasione dell’apertura del primo ristorante Café Joyeux negli Stati Uniti, a Manhattan, e ha rapidamente suscitato interesse, specialmente durante i Cannes Lions 2024. Café Joyeux spera che questo film possa contribuire a cambiare il modo in cui la società percepisce le persone con sindrome di Down, incoraggiando un dialogo più aperto sull’inclusione e la diversità.

