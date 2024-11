Coco 2 uscirà nel 2025? Ti spiego come stanno veramente le cose

Sui social rimbalzano poster e trailer che inneggiano all’uscita nel 2025 di Coco 2. Purtroppo, però, si tratta di una fake news: né Disney né Pixar hanno annunciato un possibile sequel in arrivo

Nelle ultime settimane (ma già era accaduto ad inizio anno) i social media sono stati invasi da speculazioni su un potenziale sequel dell’amato film Pixar Coco. Le voci suggeriscono che Coco 2 potrebbe uscire nel 2025, con poster e contenuti realizzati dai fan che circolano online.

Tuttavia ci spiace deludervi, ma non è così: Coco 2 per il momento non ci sarà. Tutti questi rumors, infatti, sono solamente fake news non supportate da alcun annuncio ufficiale da parte di Disney o Pixar. Certo, l’eccitazione che è nata è comprensibile.

Uscito nel 2017, Coco è diventato un classico immediato, vincendo numerosi premi, tra cui l’Oscar per il miglior film d’animazione. L’esplorazione della cultura messicana, il Giorno dei Morti e la sua storia toccante hanno catturato il cuore del pubblico di tutto il mondo. Non sorprende che i fan siano ansiosi di saperne di più.

Circolano anche “trailer” su YouTube

Come detto, però, nulla di vero. I poster in circolazione, che presentano personaggi come Miguel e Héctor con il titolo “Coco: Un Día De Los Locos” (tradotto ‘Un giorno folle’), sono interamente creati dai fan. Questi poster, pur essendo visivamente accattivanti, non fanno parte di alcuna campagna di marketing ufficiale.

Ma non ci sono solamente post sui social, anche su YouTube si stanno susseguendo video che a tutti gli effetti sembrano trailer. Composti da spezzoni modificati del film originale Coco sono stati spacciati per un teaser per Coco 2.

E le pessime notizie non sono finite qui perché vale anche la pena notare che Lee Unkrich, il regista di Coco, ha lasciato la Pixar nel 2019. Sebbene sia possibile che un altro regista si occupi del sequel, la partenza di Unkrich solleva dubbi sulla capacità di un sequel di Coco di catturare la stessa magia senza la sua direzione creativa.

Insomma, questo è l’ennesimo avvertimento a stare attenti ai poster fuorvianti e ai trailer non ufficiali che circolano sui social media e a verificare sempre le notizie. Finché la Disney e la Pixar non faranno un annuncio ufficiale, qualsiasi discorso su un sequel di Coco rimarrà nel regno dei desideri.

