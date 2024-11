Chris Martin dei Coldplay ferma il concerto per aiutare un bambino pressato dal pubblico: il gesto che ti emozionerà

Chris Martin ha interrotto un live dei Coldplay quando si è reso conto che un bambino veniva schiacciato dal pubblico e lo ha fatto mettere in una posizione più sicura

Durante un recente concerto dei Coldplay all’Accor Stadium di Sydney, Chris Martin ha dimostrato ancora una volta la sua sensibilità e attenzione verso il pubblico. Il cantante ha infatti interrotto lo show per aiutare un giovane fan che stava avendo difficoltà tra la folla pressante delle prime file.

L’episodio, catturato in un video diventato virale, ha scaldato i cuori dei fan e sottolineato il lato umano del celebre artista. Il bambino, che sembrava in difficoltà, è stato notato da Martin durante l’esibizione. Senza esitazioni, il frontman ha fermato la performance e si è rivolto alla sicurezza per aiutare il piccolo a uscire dalla calca e raggiungere una posizione più sicura. “Puoi sederti qui, non devi stare così pressato”, ha detto con tono premuroso, aggiungendo poco dopo: “Siediti proprio lì piccolo… meglio? Ci prendiamo cura di te”.

Non solo il cantante si è assicurato che il ragazzo fosse spostato in un’area meno affollata, ma ha anche mobilitato il suo team per garantirgli comfort e sicurezza, fornendogli cuffie protettive per proteggerlo dal forte volume del concerto. Tra le risate del pubblico, Martin ha poi scherzato con il ragazzino, promettendogli una bevanda: “Ti offro una coca”, chiarendo con ironia che si trattava della famosa bibita analcolica.

Sempre attenti all’ambiente e all’accessibilità

L’episodio si inserisce all’interno del “Music Of The Spheres Tour”, che ha portato i Coldplay a esibirsi in tutto il mondo con grande successo. Il tour, iniziato nel 2022, ha toccato 177 tappe, compresi concerti memorabili in Italia, e si concluderà questo mese. Una serie di concerti che si sono distinti per la loro attenzione all’ambiente: i Coldplay sono infatti riusciti a ridurre l’impronta di carbonio del 59% rispetto al precedente tour mondiale, attraverso braccialetti LED riciclabili e viaggi in treno per tutta la band.

Questa non è la prima volta inoltre che Chris Martin si fa notare per gesti di gentilezza durante i concerti. In passato, infatti, ha spesso interagito con il pubblico in modi che dimostrano quanto tenga a creare un’esperienza positiva per i fan. Episodi come questo evidenziano la capacità della musica di unire le persone, rendendo indimenticabile non solo la performance artistica, ma anche il legame umano che si crea tra il palco e il pubblico.

Ricordiamo ad esempio la volta in cui la band ha permesso ad un ragazzo autistico di assistere ad un concerto e poi di incontrare tutti i componenti nel dietro le quinte. I Coldplay sono anche molto attenti all’inclusione e spesso hanno fatto interpretare le loro canzoni nella lingua dei segni, rendendole così accessibile a tutti. Momenti di straordinaria umanità che non possono che scaldare il cuore.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: