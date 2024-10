“Cent’anni di solitudine”: quando uscirà la serie tv Netflix tratta dal capolavoro di Gabriel García Márquez

Appuntamento l’11 dicembre su Netflix per guardare finalmente la serie tv tratta dal romanzo di Gabriel García Márquez “Cent’anni di solitudine”

Finalmente abbiamo una data: l’attesissimo adattamento televisivo del capolavoro di Gabriel García Márquez, Cent’anni di solitudine, arriverà su Netflix l’11 dicembre 2024. Questa serie, basata sul celebre romanzo dello scrittore colombiano premio Nobel, rappresenta una delle produzioni più ambiziose mai realizzate in America Latina.

Prodotta dai figli dell’autore, Rodrigo e Gonzalo García Barcha, la prima stagione sarà composta da 8 episodi, con una seconda stagione già confermata. La serie, interamente girata in Colombia, promette di offrire una rappresentazione autentica dell’opera originale, grazie anche al coinvolgimento della famiglia Márquez nel progetto.

Il romanzo, tradotto in oltre 40 lingue, è noto per la sua narrazione multigenerazionale e per il suo utilizzo del realismo magico, che unisce elementi della vita quotidiana con il soprannaturale. Al centro della storia c’è la famiglia Buendía e la fondazione della città immaginaria di Macondo.

Il trailer ha già suscitato tanta curiosità

La trama segue le vicende di José Arcadio Buendía e Úrsula Iguarán, cugini e sposi, che decidono di lasciare il loro villaggio natale per fondare una nuova città. Macondo diventa così il teatro di amori impossibili, guerre, pazzia e una maledizione che perseguiterà la stirpe Buendía per cento anni.

La serie è stata scritta da un team di sceneggiatori tra cui José Rivera, Natalia Santa e Camila Brugés, e diretta da Alex García López e Laura Mora. Il cast, composto da attori latinoamericani, include Claudio Cataño nel ruolo del colonnello Aureliano Buendía, Jerónimo Barón nella versione giovanile dello stesso personaggio, Marco González nei panni di José Arcadio Buendía e Susana Morales in quelli di Úrsula Iguarán. Altri attori come Carlos Suaréz e Moreno Borja interpreteranno personaggi chiave della storia, contribuendo a creare un racconto corale che esplora temi universali come la solitudine e il destino.

Il trailer rilasciato da Netflix lo scorso aprile ha creato grande aspettativa tra i fan del romanzo e gli amanti delle serie tv. In esso si intravedono scene iconiche del libro, come il momento in cui Aureliano Buendía legge i manoscritti di Melquíades e il suo ricordo davanti al plotone di esecuzione. Già dalle prime immagini l’adattamento televisivo di Cent’anni di solitudine promette di catturare l’essenza dell’opera originale, portando sullo schermo una delle saghe familiari più affascinanti della letteratura mondiale.

