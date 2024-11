I Beatles candidati ai Grammy Awards 2025 con una canzone creata con l’intelligenza artificiale: è la prima volta

Per la prima volta in assoluto, un brano creato con il supporto dell’intelligenza artificiale, è candidato ai Grammy Awards: si tratta di Now and Then dei Beatles che ha ricevuto due nomination

I Beatles continuano a lasciare il segno nella storia della musica, questa volta con una svolta tecnologica. La canzone Now and Then, pubblicata nel 2023, ha infatti ricevuto due nomination ai Grammy Awards 2025: Record of the Year e Best Rock Performance. Questo evento segna un punto di svolta nell’industria musicale, poiché si tratta del primo brano creato con il supporto dell’intelligenza artificiale a competere per i premi più prestigiosi del settore.

La canzone ha una storia particolare. Scritta originariamente da John Lennon negli anni ‘70, è rimasta incompleta per decenni. Dopo la sua tragica morte nel 1980, la registrazione fu condivisa con gli altri Beatles da Yoko Ono. Nel 1994, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison tentarono di completarla, ma il progetto fu accantonato per difficoltà tecniche e artistiche.

Solo nel 2022, grazie ai progressi dell’intelligenza artificiale e all’utilizzo della stem separation, il brano ha trovato nuova vita. Questa tecnologia ha permesso di isolare e migliorare la voce di Lennon, consentendo a McCartney e Starr di aggiungere nuove parti musicali, insieme alle tracce di chitarra lasciate da Harrison prima della sua morte nel 2001.

La cerimonia di premiazione è prevista per il 2 febbraio 2025

La pubblicazione di Now and Then non solo riunisce simbolicamente tutti e quattro i Beatles, ma rappresenta un esempio di come l’intelligenza artificiale possa essere impiegata per innovare senza compromettere l’autenticità artistica. La collaborazione con il regista Peter Jackson, già noto per il documentario The Beatles: Get Back, è stata cruciale per il restauro del materiale originale.

La canzone si troverà a competere in categorie prestigiose contro artisti come Taylor Swift, Beyoncé, Billie Eilish e Kendrick Lamar. Per i Beatles, questa è la quarta candidatura nella categoria Record of the Year, dopo quelle ottenute con I Want to Hold Your Hand, Hey Jude e Let It Be, sebbene non abbiano mai vinto in questa categoria.

La cerimonia dei Grammy Awards, prevista per il 2 febbraio 2025 alla Crypto.com Arena di Los Angeles, evidenzierà il ruolo crescente della tecnologia nella musica. Nonostante le regole dei Grammy richiedano la predominanza di contributi umani, l’integrazione dell’AI nel processo creativo di Now and Then dimostra che innovazione e tradizione possono coesistere, aprendo nuove strade per il futuro dell’arte musicale.

Nella lista dei Grammy per il disco dell’anno insieme ai Beatles compaiono anche:

Beyoncé – Texas Hold ‘Em

Billie Eilish – Birds of a Feather

Chappell Roan – Good Luck, Babe!

Charli XCX – 360

Kendrick Lamar – Not Like Us

Sabrina Carpenter – Espresso

Taylor Swift Featuring Post Malone – Fortnight

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: