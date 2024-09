Indice di criminalità: queste sono le città meno sicure, c’è anche la tua? La classifica

Milano e Roma sono in testa alla classifica delle città meno sicure, seguite da Firenze. Il capoluogo meneghino vede oltre 7.000 denunce ogni 100.000 abitanti

Secondo l’ultimo rapporto de Il Sole 24 Ore sull’indice di criminalità nelle province italiane, Milano e Roma confermano la loro posizione al vertice della classifica delle città meno sicure d’Italia. Milano è in cima alla graduatoria per il numero di denunce, con oltre 7.000 segnalazioni ogni 100.000 abitanti nel 2023, segnando un aumento del 4,9% rispetto al periodo pre-pandemico.

La città si distingue negativamente soprattutto per furti, rapine, violenze sessuali e reati legati agli stupefacenti. Roma segue al secondo posto, con un incremento del 16,7% delle denunce rispetto al 2019 e dell’11% rispetto al 2022. Nella Capitale i furti e i crimini predatori sono aumentati notevolmente, con 3.465 denunce ogni 100.000 abitanti.

Firenze occupa la terza posizione, con un incremento preoccupante del 56% delle rapine in strada rispetto al 2022, evidenziando un problema crescente di microcriminalità. Rimini e Torino si trovano rispettivamente al quarto e quinto posto, seguite da altre città come Bologna, Prato, Imperia, Venezia e Livorno, che completano la top 10 delle province meno sicure. Al dodicesimo posto si trova Napoli, che, seppur non nella top 10, continua a presentare un elevato numero di denunce.

Le province più sicure sono Oristano, Potenza e Treviso

Dall’altro lato della classifica, le province più sicure risultano Oristano, Potenza e Treviso, dove l’incidenza dei crimini denunciati è significativamente più bassa rispetto ai capoluoghi citati in precedenza. Tuttavia va considerato che il numero effettivo di reati potrebbe essere influenzato dall’omertà, un fattore che può ridurre il numero di denunce, alterando la percezione della sicurezza.

Il 30% delle denunce a livello nazionale proviene dai capoluoghi delle 14 città metropolitane, con Milano e Roma che da sole rappresentano il 15% del totale. Inoltre in città come Trieste e Prato, la maggior parte dei reati si concentra nel comune capoluogo, con oltre l’80% delle denunce.

Questo rapporto evidenzia come la sicurezza nelle principali città italiane rimanga una questione centrale. La percezione di insicurezza è un problema che richiede interventi continui e mirati, come l’uso di tecnologie avanzate per la videosorveglianza, affinché la situazione possa migliorare in modo significativo.

Di seguito la classifica delle città con il più alto indice di criminalità secondo il rapporto de Il Sole 24 Ore:

Milano Roma Firenze Rimini Torino Bologna Prato Imperia Venezia Livorno

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Il Sole 24 ORE

Ti potrebbe interessare anche: