Impressionante incidente al Cirque du Soleil: circense precipita da un’altezza considerevole e rimane immobile

Attimi di paura al Cirque du Soleil quando Mariia Konfektova è caduta mentre si esibiva con il cerchio aereo, rimanendo immobile al suolo

Un incidente avvenuto durante uno spettacolo del Cirque du Soleil ha riportato l’attenzione sui rischi insiti nelle performance circensi. Mariia Konfektova, un’acrobata di fama internazionale che detiene un Guinness World Record per il maggior numero di rotazioni aeree del cerchio in 30 secondi, è caduta mentre si esibiva nello spettacolo KOOZA a Portland, all’Expo Center, sabato 24 agosto.

La caduta è avvenuta durante un’acrobazia con il cerchio aereo, poco dopo l’inizio dello spettacolo. Il pubblico presente è rimasto scioccato dall’evento dopo aver visto la Konfektova perdere il controllo e precipitare da un’altezza considerevole, colpendo il suolo prima col corpo e poi con la testa rimanendo immobile.

Immediatamente dopo l’incidente il team di emergenza del Cirque du Soleil è intervenuto prontamente, interrompendo lo spettacolo per fornire le prime cure all’artista, che è stata successivamente trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti.

La circense sta bene: è cosciente e stabile

Fortunatamente, la Konfektova è stata dichiarata cosciente e stabile, e lei stessa ha rassicurato i suoi fan attraverso i social media, ringraziandoli per il supporto e assicurando che si stava riprendendo. Questo incidente mette in evidenza la pericolosità intrinseca delle performance circensi, dove gli artisti eseguono numeri estremamente rischiosi che richiedono una precisione impeccabile.

Sebbene il Cirque du Soleil sia rinomato per l’altissimo livello di preparazione e sicurezza, eventi come questo ricordano che il pericolo è sempre presente. Nonostante l’adozione di misure di sicurezza rigorose, il rischio di incidenti gravi non può mai essere completamente eliminato, specialmente in spettacoli che spingono i limiti fisici e tecnici.

Gli spettatori che hanno assistito alla caduta hanno descritto il momento come “scioccante”, con un silenzio surreale che ha avvolto la folla. Molti si sono resi conto del delicato equilibrio tra spettacolarità e pericolo che caratterizza il circo, riflettendo su quanto sia facile sottovalutare i rischi finché non accade un incidente e sollevando importanti interrogativi sulla sicurezza degli artisti.

