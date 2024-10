Ferrero trasforma “La fabbrica di cioccolato” in realtà con 50 kinderini dorati per visitare il “laboratorio delle sorprese”

Per i 50 anni di Kinder Sorpresa, Ferrero ha lanciato 50 kinderini dorati che permetteranno a chi li troverà di visitare il Laboratorio delle sorprese dove nascono le sorprese che ci sono dentro gli ovetti

Ferrero ha lanciato un’iniziativa speciale per celebrare i 50 anni di Kinder Sorpresa, il famoso ovetto di cioccolato che ha accompagnato generazioni di bambini con le sue sorprese al suo interno. In occasione di questo importante anniversario, l’azienda italiana ha deciso di riproporre un’idea simile a quella del celebre film “La fabbrica di cioccolato”, in cui Willy Wonka nascondeva biglietti dorati nelle barrette per offrire una visita nel suo laboratorio magico.

Ha infatti inserito 50 “kinderini dorati” in alcune confezioni di Kinder Sorpresa, disponibili fino a gennaio 2025. Questi kinderini dorati sono molto rari e rappresentano il biglietto d’accesso a un premio unico: la possibilità di visitare il Laboratorio delle sorprese, il luogo dove nascono le iconiche sorpresine Kinder che stimolano la fantasia dei bambini di tutto il mondo.

Questo laboratorio, situato ad Alba, è il cuore creativo dell’azienda, dove per decenni i designer di Ferrero hanno concepito le idee per le piccole sorprese che milioni di bambini hanno trovato nei loro ovetti. I fortunati possessori dei kinderini dorati saranno invitati a un’esperienza esclusiva, che comprende un pacchetto viaggio per quattro persone (due adulti e due bambini) con trasferimento ad Alba, due pernottamenti, e tutti i pasti inclusi.

Verrà spiegato come vengono ideati e realizzati i giochi nascosti all’interno dei Kinder Sorpresa

Durante la visita, i vincitori avranno l’opportunità di esplorare il Laboratorio delle sorprese, scoprendo come vengono ideati e realizzati i giochi nascosti all’interno dei Kinder Sorpresa. L’iniziativa è stata pensata per rendere ancora più speciale l’anniversario di uno dei prodotti più amati del marchio, regalando ai bambini un’esperienza unica e indimenticabile.

Il Laboratorio delle sorprese non è solo un centro di produzione, ma un luogo dove la creatività prende vita. Qui l’immaginazione dei designer Ferrero si trasforma in realtà, con l’obiettivo di stupire e divertire i bambini attraverso giochi sempre nuovi e stimolanti.

Un’iniziativa che ricorda da vicino quanto sta per attuare l’azienda torinese Ziccat che distribuirà 30 biglietti d’oro – proprio come ne “La fabbrica di cioccolato” – che permetteranno ai fortunati vincitori di visitare il loro nuovo laboratorio. Insomma, tutte proposte da leccarsi i baffi: e che la caccia abbia inizio!

Fonte: Kinder Sorpresa

