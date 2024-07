Fast fashion e articoli a basso costo: arriva un nuovo e-commerce di Amazon per sfidare Shein e Temu

Amazon prevede di lanciare una nuova sezione sul suo sito dedicata ad articoli di moda e lifestyle a basso prezzo, che consentirà ai venditori cinesi di spedire direttamente ai consumatori statunitensi. Un modo per entrare in diretta concorrenza con Temu e Shein

Invece di andare più lenti, fanno a guerra a chi va più veloce, così Amazon lancia un nuovo canale di prodotti low cost e sfida Shein e Temu.

Proprio così: con abbigliamento, roba per la casa e altri articoli a basso costo, Amazon dichiara guerra ai colossi della fast fashion e dei prodotti super low cost ed entra in diretta concorrenza con Shein e Temu, annunciando il lancio di un nuovo canale sulla sua piattaforma per la vendita prodotti senza marchio provenienti dal comparto cinese.

Leggi anche: Compri su Shein? Sai che le regole stanno (finalmente) per cambiare?

Secondo quanto si legge, il senso di questo nuovo servizio sarebbe quello di mettere in contatto i venditori cinesi con i consumatori statunitensi, andando di fatto a diventare un concorrente diretto di Temu e Shein.

Non è un caso, infatti, se l’azienda ha presentato l’accordo come un risparmio sui costi per i venditori Amazon in Cina, affermando che i commercianti sarebbero stati in grado di testare nuovi articoli tramite una produzione in piccoli lotti (Shein utilizza un modello simile, denominato produzione su richiesta, producendo una quantità limitata di beni e producendone di più man mano che aumenta la domanda).

Beh, visto il boom dei due colossi sul mercato (anche) statunitense (Temu è l’app gratuita più scaricata dall’Apple Store e Shein è la settima), dal punto di vista del marketing ci sta che Amazon voglia salvaguardare la sua leadership sul mercato negli Stati Uniti.

Ma siamo sicuri che era proprio quello di cui avevamo bisogno? La maggior parte dei nuovi prodotti che Amazon esporrà costerà meno di 20 dollari. Con tutto ciò che c’è dietro a questa logica dei prezzi super stracciati, a partire dallo sfruttamento dei lavoratori, pare questo un vero e proprio passo indietro.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: