ESE, le cialde da caffè dal gusto puro amiche dell’ambiente

Scopri le cialde ESE: un'esperienza di caffè puro e sostenibile. Sostituisci la vecchia caffettiera con moderne macchine da caffè a cialde e goditi un espresso di qualità bar in pochi secondi. Facili da usare e pulire, queste cialde riducono al minimo i residui, garantendo un caffè perfetto ogni volta.

L’innovazione tecnologica nel tempo ha invaso ogni ambiente e settore, anche quelli più quotidiani e familiari. In moltissime case, ad esempio, la cara e vecchia caffettiera ha lasciato abbastanza velocemente il posto a nuovissime macchine da caffè, in grado di regalare in pochissimi secondi una tazzina di espresso molto simile a quella del bar.

A caratterizzare particolarmente questa tipologia di elettrodomestico è il tipo di sistema utilizzato. La scelta principale è tra cialde e capsule. Questa deriva principalmente dal proprio gusto personale, ma è importante ricordare che le macchine per caffè con cialde stanno guadagnando popolarità, grazie alla loro praticità e alla qualità del prodotto che offrono, così come al loro impegno per ridurre l’impatto ambientale.

Rivoluzionaria, in questo senso, si è rivelata l’adozione delle cialde ESE (Easy Serving Espresso), adattabili a tutti i modelli e facilmente smaltibili nell’organico.

Arriva la cialda universale

È questa facilità di smaltimento senza impatto negativo a determinare il principale fattore competitivo delle cialde. Questo aspetto, ovvero la sostenibilità dei prodotti, è di enorme importanza per marchi come SOLO Caffè Monorigine che, oltre ad adottare cialde ESE compostabili, propone caffè realizzato con piante selezionate, dando così modo al consumatore di apprezzare le caratteristiche uniche del territorio di provenienza – da scegliere secondo le personali preferenze – offrendo uno spettro di sapori distinti che variano a seconda della regione, del tipo di terreno e delle condizioni climatiche.

Quanto alla compatibilità, come già detto, le cialde ESE, oltre a mantenere intatti aroma e qualità, hanno la caratteristica di essere utilizzabili con qualunque macchina per il caffè a cialde da 44 mm: questo significa liberare i consumatori dal vincolo di doversi legare a un preciso marchio o modello di macchina, permettendo loro di scegliere liberamente tra le diverse opzioni che il mercato offre.

Attenzione all’acqua

Inoltre tutte le macchine a cialde hanno in comune la facilità d’uso, quale che sia il brand. Dopo un breve periodo di riscaldamento all’accensione – normalmente segnalato da una spia – sarà sufficiente inserire la cialda nell’apposita “bocca” e premere un pulsante: in pochi secondi si sentirà l’aroma del caffè pervadere tutta la stanza e, in pochi secondi, la tazzina si riempirà.

Con questi pochi e semplici gesti, si può dire addio alla fastidiosa pulizia degli avanzi di caffè raffreddato nella moka e al tempo perso a misurare e macinare i chicchi.

E poiché l’uso delle cialde riduce al minimo i residui di caffè, anche pulire la macchina sarà, davvero, questione di pochi istanti, perché basterà rimuovere regolarmente il portafiltro e risciacquarlo sotto acqua corrente. Solo periodicamente sarà necessario eseguire anche cicli di pulizia con prodotti specifici per la rimozione di residui di caffè e calcare.

Per quanto riguarda l’acqua, non cambiano le regole su quella da utilizzare: come con la moka, anche con la macchina per caffè di deve usare acqua potabile di buona qualità, magari filtrata se dal rubinetto esce acqua troppo clorata o con elevati contenuti di minerali: insomma, l’acqua dura non fa bene né al caffè né alla macchina.

Non vuoi perdere le nostre notizie?