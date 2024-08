Ecco 5 modi per sapere se la tua palestra è pulita

La palestra è un pericoloso ricettacolo di germi e batteri: attenzione a questi piccoli dettagli, che possono dirci molto sull'igiene di questo luogo

Fare attività fisica con regolarità è fondamentale per stile di vita sano e per prevenire numerose malattie. Molte persone si rivolgono a palestre e centri sportivi per fare sport, ma quanto sono puliti e igienici questi luoghi?

La presenza di molte persone, che condividono lo stesso ambiente e gli stessi attrezzi, rende le palestre un luogo pericoloso dal punto di vista sanitario, in cui batteri e germi proliferano con facilità.

È essenziale, quindi, che questi luoghi siano il più possibile puliti e igienizzati, e che al contempo ciascuno degli ospiti abbia comportamenti mirati al rispetto dell’ambiente condiviso.

In questo articolo vediamo 5 segnali del fatto che la palestra che stiamo frequentando è pulita e sicura per la nostra incolumità.

Prodotti per la pulizia

La presenza di salviette disinfettanti o di spray disinfettanti prontamente disponibili è fondamentale. Se mancano, è probabile che l’attrezzatura ospiti batteri invisibili, aumentando il rischio di malattie.

Assicuriamoci che la palestra fornisca tutti gli strumenti necessari per permettere ai membri di pulire gli attrezzi dopo l’uso (in caso contrario, possiamo provvedere noi stessi a portare questi strumenti da casa).

Cartelli informativi

È fondamentale ricordare agli ospiti della palestra l’importanza della pulizia e delle pratiche igieniche – per questo è auspicabile la presenza di cartelli che invitano i membri a pulire l’attrezzatura dopo ogni utilizzo.

Cultura della pulizia

Osserviamo il comportamento degli altri iscritti: se molti utenti non puliscono gli attrezzi dopo l’uso, e non vengono richiamati a farlo, potrebbe significare che non esiste una cultura della pulizia nella palestra. Questo comportamento può contribuire alla diffusione di germi e batteri.

Attrezzature pulite

Attrezzature cariche di polvere, capelli a terra, cestini dei rifiuti pieni sono un chiaro segno di trascuratezza nella pulizia.

In particolare, la presenza di polvere sugli attrezzi indica che la struttura non viene pulita regolarmente, aumentando il rischio di allergie e problemi respiratori.

Attrezzi ben tenuti

Macchine e attrezzature rotte o fuori servizio per lunghi periodi possono indicare una mancanza di interesse da parte della direzione nel garantire la corretta manutenzione degli spazi.

Una palestra ben tenuta dovrebbe avere attrezzature sempre funzionanti e in buone condizioni – oltre che pulite e igienizzate.

Cosa possiamo fare noi

Come abbiamo detto, se da una parte chi gestisce la palestra ha il dovere di offrire agli avventori un ambiente salubre e igienizzato, anche noi possiamo fare la nostra parte per mantenere l’ambiente della palestra sicuro per tutti:

indossiamo abiti puliti ogni volta che andiamo in palestra : gli abiti usati raccolgono sudore e batteri che possono diffondersi agli altri frequentatori. Indossare vestiti freschi e puliti non solo previene cattivi odori, ma contribuisce anche a mantenere un ambiente più igienico per tutti

: gli abiti usati raccolgono sudore e batteri che possono diffondersi agli altri frequentatori. Indossare vestiti freschi e puliti non solo previene cattivi odori, ma contribuisce anche a mantenere un ambiente più igienico per tutti dopo aver terminato l’allenamento, ricordiamo di pulire gli attrezzi che abbiamo utilizzato : evitiamo di spruzzare direttamente la soluzione detergente sull’attrezzatura, poiché l’umidità in eccesso potrebbe danneggiarla, ma utilizziamo un fazzoletto imbevuto di soluzione per pulire le aree in cui il sudore è penetrato o dove la nostra pelle è entrata in contatto con l’attrezzatura

: evitiamo di spruzzare direttamente la soluzione detergente sull’attrezzatura, poiché l’umidità in eccesso potrebbe danneggiarla, ma utilizziamo un fazzoletto imbevuto di soluzione per pulire le aree in cui il sudore è penetrato o dove la nostra pelle è entrata in contatto con l’attrezzatura se abbiamo l’abitudine di fare la doccia dopo l’allenamento, indossiamo sempre infradito o ciabatte mentre siamo in cabina: le docce delle palestre sono notoriamente un terreno fertile per muffe, funghi e altri batteri che possono infettare i piedi, e mantenere una barriera tra i tuoi piedi e il pavimento della doccia può prevenire infezioni indesiderate.

