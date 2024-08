“Ti mostro il posto più inquietante in cui sia mai stato”: la casa nel bosco con migliaia di giocattoli abbandonati

Due esploratori hanno scoperto un bungalow abbandonato e hanno condiviso la loro esperienza sui social media: l'esperienza più inquietante che abbiano mai vissuto

Mitch Johnson e Jake Parr, due intrepidi esploratori urbani, sono abituati a confrontarsi con luoghi abbandonati e misteriosi in tutto il mondo, ma la loro recente avventura a Selkirk, in Scozia, li ha portati a vivere un’esperienza che ha superato ogni loro aspettativa.

In questo angolo remoto della campagna scozzese, i due amici si sono imbattuti in un bungalow abbandonato con una storia tanto sinistra quanto affascinante, che ha scatenato una paranoia profonda e inaspettata. Quello che hanno scoperto all’interno li ha lasciati turbati e scossi, trasformando questa esplorazione in uno dei loro viaggi più inquietanti.

Dopo aver guidato per sei ore e mezza, hanno dovuto camminare per quasi un’ora attraverso i boschi per trovare la proprietà abbandonata. Fortunatamente, un grande pannello sulla porta sul retro del bungalow era mancante, e sono potuti entrare attraverso l’apertura lasciata.

All’interno, le stanze ricoperte di ragnatele erano piene fino all’orlo di giocattoli e orsacchiotti. Mitch, uno dei due, ha detto che non vedeva l’ora di andarsene.

Era il posto più inquietante in cui sia mai stato. Non vedevo l’ora di uscire. Ho persino sacrificato alcune foto perché semplicemente non volevo restare lì, ha raccontato Mitch, che gestisce la pagina Facebook No Limits.

La casa era talmente isolata che hanno dovuto affrontare un cammino di 50 minuti, sono passati attraverso una foresta di pini dove hanno captato ogni tipo di rumore, con i rami che scricchiolavano ovunque, è stato il posto più strano in cui fosse mai stato.

La casa era stata di proprietà di una donna che aveva cominciato a collezionare giocattoli dopo la morte del marito. L’officina del marito era rimasta intatta, con gli attrezzi esattamente al loro posto, come se il tempo si fosse fermato. I due avevano osservato che tra i giocattoli c’erano alcuni oggetti da collezione particolarmente rari, comprese circa 200 o 300 Cabbage Patch Dolls, alcune delle quali potevano costare fino a mille dollari l’una. Gli orsacchiotti invece erano di ogni tipo: dagli Orsetti del Cuore a quelli di Monsters & Co., e praticamente tutti gli orsacchiotti immaginabili.

Ho visitato molti manicomi da solo e questo è stato il luogo più spaventoso che abbia mai esplorato, ha confessato Johnson. C’era un’atmosfera strana che mi metteva completamente a disagio. All’interno, c’erano veri pezzi da collezione, con bambole davvero rare. C’erano circa 200 o 300 Cabbage Patch Dolls, alcune delle quali valgono anche mille dollari l’una.”

Nonostante il valore delle bambole, l’inquietudine non accennava a svanire. Ogni passo che facevano all’interno della casa aumentava la sensazione di angoscia.

Mi sentivo costantemente osservato. Non vedevo l’ora di andarmene. Avevo guidato per sei ore e mezza per arrivare fino lì, ma davvero non riuscivo a sopportare di restare in quel posto.

Neanche il richiamo del lavoro è riuscito a far cambiare idea a Johnson e Parr, che sono fuggiti dopo pochi minuti.

È stato il posto più strano in cui sia mai stato,

ha concluso desolato l’esploratore.

