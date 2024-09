Questo ragazzo ha creato una tavola da surf usando oltre 900 mattoncini LEGO (e funziona davvero!)

Il wakesurfer Sam Studee ha creato una tavola da surf con oltre 900 mattoncini LEGO, dimostrando che anche i materiali più insoliti possono essere utilizzati per cavalcare le onde

Sam Studee, un noto wakesurfer, ha realizzato un’incredibile tavola da surf utilizzando oltre 900 mattoncini LEGO, sfidando l’idea convenzionale di cosa sia necessario per surfare. Questa tavola è diventata una delle sue preferite e mostra come creatività e performance possono andare di pari passo.

E se ve lo steste chiedendo, sì funziona! Come vediamo nel video pubblicato su Instagram in cui surfa sulla tavola in LEGO tutta colorata, questa ha resistito alla prova dell’acqua, anche se la sfida più grande è stata mantenere l’equilibrio su una superficie fatta di mattoncini. Studee ha dimostrato ancora una volta che, con sufficiente determinazione, anche materiali inusuali possono essere adattati a sport estremi come il wakesurfing.

Ha anche creato una tavola di ghiaccio e trasformato un tavolino da caffè in una tavola

Questo non è infatti l’unico esperimento innovativo di Studee. Tra le sue altre creazioni c’è una tavola da surf fatta completamente di ghiaccio, creata in collaborazione con Minnesota Ice, un produttore di sculture di ghiaccio. Sebbene la tavola fosse piuttosto pesante e inevitabilmente destinata a sciogliersi, ha funzionato sorprendentemente bene per un breve periodo, prima di frantumarsi a causa delle temperature.

Inoltre, ha persino trasformato un tavolino da caffè in una tavola da wake foil, dimostrando che qualsiasi oggetto piatto e galleggiante può diventare una tavola da surf con le giuste modifiche. Grazie a queste creazioni uniche, Sam Studee è diventato virale sul web e ha portato il wakesurfing a un nuovo livello, rendendo questo sport ancora più intrigante per gli appassionati di innovazioni e avventure estreme.

