Superluna del Cacciatore: la luna che porta grandi cambiamenti (e un po’ di caos). Ecco la sua simbologia

Alzate gli occhi al cielo, la Superluna del 17 ottobre 2024 è in arrivo e ha in serbo per tutti noi grandi cambiamenti (più o meno piacevoli). Scopriamo il suo enigmatico significato simbolico

I nativi Americani la chiamavano Superluna del Cacciatore perché apriva la stagione della caccia. E per lo stesso motivo era soprannominata Luna Rossa, Luna del sangue o Luna sanguigna.

Quest’anno farà la sua comparsa (nell’alto dei cieli) il giorno 17 ottobre e sarà così vicina da poter sembrare fino al 13-14% più grande e fino al 27-30% più luminosa di una miniluna. Insomma, lo spettacolo si prospetta incredibile.

Altrettanto spettacolari potrebbero essere gli effetti che questa Luna in Ariete (segno di fuoco) avrà sulla nostra vita, garanzia (si dice) di profondo cambiamento, ma anche di caos, tumulti e decisioni un filino troppo impulsive.

D’altronde si sa, l’energia dell’Ariete è incontenibile. Dipende un po’ dall’uso che ne facciamo, dal nostro segno zodiacale e da tanti altri aspetti astrologici che andrebbero indagati con chi se ne occupa per professione.

Semplificando (molto) la questione, potremmo ritrovarci ad abbracciare gli aspetti costruttivi delle energie arietine, che ci rendono coraggiosi e determinati nell’affrontare le sfide (anche nel caso di una chiusura necessaria), o ritrovarci immersi in uno stato di profonda inquietudine mista a nervosismo.

Concentrandoci però sui nostri veri obiettivi e bisogni, e imparando a identificare gli ostacoli da superare e le decisioni difficili da prendere, potremmo riuscire a trasformare una fase apparentemente scoraggiante in un momento molto costruttivo.

Questa Superluna ci parla anche della necessità di affrontare i nostri fantasmi emotivi addentrandoci nell’oscurità, aiutati però dal nostro guerriero interiore.

L’esperta di Yoga e Meditazione Julie Peters, in un articolo pubblicato su Spirituality&Health, ci offre alcuni suggerimenti per vivere al meglio le energie di questa Superluna:

osservare con attenzione tutto ciò che abbiamo coltivato durante l’anno, verificando cosa funziona e cosa no;

cambiare direzione lasciando andare tutto ciò che non fa più per noi;

illuminare i prossimi obiettivi chiedendoci cosa vogliamo davvero nei prossimi mesi, a cosa stiamo lavorando e qual è la nostra priorità;

riflettere sui valori che ci guidano identificando ciò che ci motiva maggiormente sia nel lavoro che nelle relazioni.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

FONTI: Bustle/spiritualityhealth

Leggi anche: