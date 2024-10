Spettro di Brocken sul Gran Sasso: le suggestive immagini diventano virali

Lo Spettro di Brocken, fenomeno ottico raro e affascinante, è stato immortalato sul Gran Sasso d’Italia: le spettacolari immagini hanno rapidamente conquistato il web

Le affascinanti immagini dello Spettro di Brocken catturate da Luca Stortoni sul Gran Sasso d’Italia stanno spopolando sui social media. Il fenomeno ottico, immortalato il 29 settembre 2024, ha stupito molti escursionisti che hanno avuto la fortuna di assistere a questo raro evento.

Il cosiddetto Spettro di Brocken è un fenomeno ottico piuttosto raro, che si verifica quando una persona si trova a un’altitudine elevata, solitamente in montagna, e la propria ombra viene proiettata su una nuvola ad un’altitudine inferiore. L’ombra, circondata da un alone luminoso, appare ingigantita e può sembrare una figura spettrale con un alone variopinto attorno. Questo effetto si forma grazie alla presenza di nebbia, nuvole e piccole gocce d’acqua illuminate dal sole.

Buongiorno amici con le immagini di Luca Stortoni dello Spettro di Brocken fotografato sul Gran Sasso. Posted by Neve Appennino on Wednesday, October 2, 2024

L’origine del nome Brocken e le condizioni meteorologiche

Il nome “Brocken” deriva dalla cima più alta della catena montuosa Harz, in Germania, dove questo fenomeno è stato osservato per la prima volta. Perché si verifichi lo Spettro di Brocken, sono necessarie particolari condizioni atmosferiche: da una parte deve esserci una forte luce, dall’altra una fitta nebbia. Una persona, posta tra questi due elementi, proietta la propria ombra che viene distorta dalle nubi e circondata da un cerchio luminoso, simile a un arcobaleno.

Il fenomeno dello Spettro di Brocken non è esclusivo del Gran Sasso; può infatti manifestarsi su tutta la dorsale appenninica, purché si verifichino le giuste condizioni meteorologiche. Tuttavia, l’immagine catturata da Stortoni ha incantato il pubblico, diventando virale grazie alla bellezza e al fascino misterioso di questo spettacolo naturale.

Spettro di Brocken sul Gran Sasso Buon inizio di settimana amici con lo “Spettro di Brocken” immortalato salendo sul Gran Sasso d’Italia da Luca StortoniUn fenomeno fisico del tutto naturale, ma che fa sempre un certo effetto . Posted by Neve Appennino on Sunday, September 29, 2024

Fonte: @NeveAppennino – Facebook

