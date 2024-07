Sono un professore di fisica, e ti spiego come raffreddare l’auto lasciata sotto il sole più velocemente (senza aria condizionata)

Scopri il trucco scientifico del professor Vincenzo Schettini per rinfrescare rapidamente un'auto esposta al sole cocente. Abbassa le temperature dell'abitacolo efficacemente con questo consiglio pratico di fisica.

Le temperature esterne sono estremamente elevate, e all’interno delle nostre auto diventano particolarmente roventi quando esposte al sole. Non è sufficiente accendere l’aria condizionata appena si entra per ottenere un rapido raffreddamento dell’abitacolo. Il professor Vincenzo Schettini, esperto di fisica, ci illustra un metodo scientifico per rinfrescare l’interno dell’auto più velocemente.

Nel suo video Tik Tok, Vincenzo Schettini spiega che quando lasciamo la macchina esposta al sole cocente, le temperature all’interno dell’abitacolo aumentano rapidamente a causa dell’effetto serra. Questo fenomeno, simile a quello responsabile dell’aumento globale delle temperature terrestri, fa sì che i raggi solari penetrino attraverso i vetri dell’auto e si riscaldino gli interni in modo significativo e veloce. Purtroppo, in queste condizioni estreme, dove la temperatura dentro l’auto può superare i 50°C, accendere semplicemente l’aria condizionata non basta per ristabilire rapidamente condizioni accettabili. Secondo la fisica, in particolare la termodinamica, ciò risulta difficile da realizzare.

Come rinfrescare l’auto velocemente

Secondo Schettini, utilizzando i principi della fisica, è fondamentale inizialmente espellere l’aria calda dall’abitacolo, specialmente quando c’è una grande differenza di temperatura tra l’interno e l’esterno.

Per ottenere questo risultato, è essenziale creare una corrente d’aria. Questo si può fare aprendo una porta dal lato passeggero e utilizzando l’altra come un ventaglio (o viceversa). Solo dopo aver rimosso l’aria calda accumulata, l’aria condizionata può agire in modo efficace, consentendo di mantenere temperature confortevoli durante la guida senza sprechi energetici.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: La Fisica che ci piace/Tik Tok

Leggi anche: