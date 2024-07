“Se un cactus può trovare l’amore, puoi trovarlo anche tu”, il “bacio” più romantico del deserto dell’Arizona

Nell'infinita distesa del deserto dell'Arizona, tra la sabbia dorata e il cielo turchese, due giganti spinosi si stringono in un abbraccio inaspettato e tenero. Questa scena, catturata magistralmente dall'obiettivo del fotografo Ken Carter, ritrae due cactus che, in un momento quasi surreale, sembrano scambiarsi un bacio.

Le immagini di un cactus che sembra una coppia che si bacia sono state condivise sui social media negli ultimi mesi. Nei commenti alle foto, attribuite a Ken Carter, gli utenti parlano di amore e pensano agli amori finiti.

“Se un cactus può trovare l’amore, puoi trovarlo anche tu”, si legge in un post su Instagram di ArizonaTrending. “Anche l’amore può sbocciare tra le spine”, ha scritto l’utente zay_la_soul nei commenti.

Ecco cosa sapere sul cactus del bacio e dove si trova.

Dove si trova il cactus del bacio

Il cactus del bacio è un’attrazione unica di Tucson in Arizona, e a seconda dell’angolazione della foto sembra una coppia che si abbraccia o una madre che tiene in braccio un bambino.

Il fotografo Carter, che ha individuato il cactus e ne ha condiviso le immagini, non ne ha specificato la posizione esatta, limitandosi ad avvertire che si trovava in un punto difficile da raggiungere e che poteva risultare pericoloso per gli escursionisti inesperti.

Altri hanno condiviso posizioni vaghe del cactus, provocando ulteriori dibattiti sui social media sul perché la posizione dovrebbe essere tenuta segreta e sui pericoli che corrono le persone che escono per cercarlo senza indicazioni adeguate.

Il deserto dell’Arizona

Il deserto dell’Arizona è famoso per la sua bellezza austera e il suo ecosistema unico. I cactus saguaro, con le loro forme imponenti e i loro rami che si protendono verso il cielo, sono simboli iconici di questa regione. Nella foto, i due cactus saguaro sembrano animarsi, quasi come se fossero figure umane catturate in un momento di intimità. Le loro braccia spinate si intrecciano delicatamente, e le loro cime si avvicinano in un gesto che ricorda un bacio affettuoso.

Questa immagine non solo cattura la bellezza naturale del deserto, ma racconta anche una storia di connessione e amore, evidenziando la capacità della natura di sorprendere e ispirare.

