Se hai trovato un oggetto di valore scavando in giardino ecco quello che devi fare

Scavando in giardino avete trovato qualcosa di valore? Ecco cosa fare per rispettare la legge

Scavare nel giardino di casa può riservare sorprese inaspettate e talvolta persino ritrovamenti di grande valore. Ma cosa bisogna fare in questi casi? Quali sono le implicazioni legali e a chi ci si deve rivolgere?

Ecco un approfondimento dettagliato sull’argomento, con alcune delle storie più curiose di ritrovamenti nel mondo.

Storie di ritrovamenti incredibili

Nel corso del tempo sono emerse numerose storie di ritrovamenti insoliti nei giardini di tutto il mondo, racconti che spaziano da oggetti di valore storico a curiosità moderne. Negli Stati Uniti, ad esempio, qualcuno ha scoperto un bunker antiatomico nascosto sotto il giardino di casa, un vero e proprio reperto della Guerra Fredda.

In un altro caso sorprendente, una Ferrari rubata anni prima è stata trovata sepolta nel cortile di una proprietà. Ma non mancano i ritrovamenti di valigette piene di soldi, monete rare e preziose, e perfino bombe inesplose, che costituiscono un pericolo non indifferente.

La legge in Italia: cosa prevede il Codice Civile

Quando si trova un oggetto di valore nel proprio giardino, il primo passo è capire cosa prevede la legge.

In Italia, il Codice Civile regola dettagliatamente questo aspetto. L’articolo 932 stabilisce che il ritrovamento di un tesoro su un terreno di proprietà attribuisce il tesoro stesso al proprietario del terreno. Se il tesoro viene scoperto su un terreno altrui, la legge prevede che la metà del valore vada al proprietario del terreno e l’altra metà a chi ha fatto la scoperta.

Tuttavia, le cose cambiano quando si tratta di oggetti con valore storico e culturale. L’articolo 826 del Codice Civile stabilisce che “le cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico sono patrimonio indisponibile dello Stato”. In questi casi, è obbligatorio segnalare il ritrovamento alle autorità entro 24 ore, chiamando il Sindaco e i Carabinieri.

Come comportarsi in caso di ritrovamento

Ecco i passi da seguire se si trova un oggetto di valore storico o culturale nel proprio giardino:

Segnalazione : entro 24 ore dal ritrovamento, contattare il Sindaco e i Carabinieri per informare del ritrovamento.

: entro 24 ore dal ritrovamento, contattare il Sindaco e i Carabinieri per informare del ritrovamento. Conservazione : custodire l’oggetto nel miglior modo possibile fino all’arrivo degli addetti alla valutazione.

: custodire l’oggetto nel miglior modo possibile fino all’arrivo degli addetti alla valutazione. Valutazione : gli esperti designati dalle autorità effettueranno una stima del valore dell’oggetto.

: gli esperti designati dalle autorità effettueranno una stima del valore dell’oggetto. Ricompensa: chi ha fatto la scoperta ha diritto a una ricompensa non superiore a un quarto del valore dell’oggetto, somma che verrà erogata dal Ministero dei Beni Culturali.

È fondamentale rispettare queste procedure per evitare implicazioni legali: la mancata segnalazione del ritrovamento di un bene culturale è considerata un reato penale, come stabilito dall’articolo 176 del Codice dei Beni Culturali.

Altri ritrovamenti famosi

L’esercito di terracotta custodisce la tomba dell’imperatore cinese Qin Shi Huangdi a Xi’an, ed è rimasto nascosto e silente per oltre 2.200 anni: lo straordinario esercito è stato scoperto per caso solo nel 1974, quando il contadino cinese Yang Zhifa, intento a scavare un pozzo, si imbatté in tre dei 7000 guerrieri a grandezza naturale.

Un altro caso famoso è quello del “Tesoro di Sroda”, scoperto in Polonia nel 1985 durante i lavori di demolizione di un vecchio edificio. Il tesoro, risalente al XIV secolo, comprendeva monete d’oro e d’argento, gioielli e altri oggetti preziosi, ed ha permesso di riscrivere parte della storia medievale europea.

