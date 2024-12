Il santuario per le api in Amazzonia e il Canopy Lab: quando natura e innovazione cambiano il Pianeta

Il rifugio HASA si dedica alla cura e conservazione delle api amazzoniche, mentre il Canopy Lab è dedicato alla valorizzazione delle risorse locali

La fusione tra natura e innovazione sta generando soluzioni straordinarie per affrontare le sfide ambientali e sociali del nostro tempo. Due progetti emblematici attivi ne sono l’esempio: HASA (Bee Hospital) e il Canopy Lab, entrambi ideati per sostenere la biodiversità e promuovere uno sviluppo sostenibile attraverso il rispetto e la collaborazione con la natura e le comunità locali.

HASA: un rifugio per le api dell’Amazzonia

HASA si dedica alla cura e conservazione delle api amazzoniche, fondamentali per la biodiversità della foresta pluviale. Questo progetto va oltre il semplice recupero: è un laboratorio vivente che trasforma la giungla in un luogo di guarigione e innovazione.

Le api, che spesso sono minacciate da cambiamenti climatici e attività umane, trovano qui un rifugio sicuro. HASA non si limita a proteggere queste creature vitali, ma promuove anche la sensibilizzazione sulle loro funzioni ecologiche, come l’impollinazione, essenziale per la salute degli ecosistemi.

Dopo un periodo di cure, le api vengono reintegrate in habitat sicuri o affidate ad apicoltori che rispettano standard di benessere animale. Questo modello, in fase pilota, mira a educare il pubblico sull’importanza delle api e a ridurre i conflitti uomo-natura nelle città.

Canopy Lab: l’innovazione a servizio della foresta pluviale

Il Canopy Lab, situato nell’Amazzonia ecuadoriana, è un laboratorio di innovazione dedicato alla valorizzazione delle risorse locali attraverso la collaborazione con le comunità indigene. Questo spazio funge da ponte tra conoscenze ancestrali e tecnologie moderne, sviluppando prodotti sostenibili che rispondono alle richieste del mercato globale.

Grazie a un approccio partecipativo, il laboratorio crea prototipi innovativi, come cibi fermentati e altre soluzioni basate sui tesori naturali della foresta, garantendo un valore aggiunto per i produttori locali e la tutela degli ecosistemi.

Questi progetti promuovono non solo la conservazione ambientale, ma anche uno sviluppo che valorizza il sapere locale, creando un impatto positivo per le comunità e il Pianeta.

