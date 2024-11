Renna: il misterioso significato simbolico e le leggende più belle sull’animale del Natale

Le leggende che ci parlano di questo meraviglioso animale provengono dal nord del mondo e sono una più affascinante dell'altra. Addentriamoci alla loro scoperta

Nell’immaginario comune, perlomeno alle nostre latitudini, le renne sono immancabilmente associate al Natale, o meglio a Babbo Natale.

Il primo riferimento letterario lo troviamo nella poesia “A Visit from St. Nicholas”, scritta nel 1823 e attribuita al poeta americano Clement Clarke Moore, che ne elencò ben otto, ad eccezione di Rudolph. Secondo alcune teorie, Moore si ispirò ai miti norreni, secondo i quali il carro di Thor era trainato da capre, trasformate in seguito in renne.

Ma al di là del Natale, qual è il significato simbolico di questo meraviglioso animale?

Renne: simbologia

A livello simbolico le renne rappresentano il viaggio, la forza e la resistenza, ma sono anche associate alla saggezza, all’intraprendenza, all’intelligenza. Onorate per la loro nobiltà e dignità.

Nella cultura Sami, popolo indigeno europeo, le renne rivestono un’importanza particolare, spiega il sito “Tesori di Sami”, in quanto simbolo della loro identità culturale e spirituale. Non a caso compare spesso nella mitologia sami sotto forma di animale sacro, custode dei segreti dell’universo, nonché messaggero tra il mondo degli uomini e il mondo degli spiriti.

Il folkore Sami afferma che le renne bianche siano le più speciali e magiche di tutte, tant’è che trovarne una è considerato un segno inequivocabile di fortuna, ricchezza e felicità.

Leggende sulle renne

Sono numerose le leggende, soprattutto nordiche, che hanno come protagonista questo animale.

Una di esse, che arriva dal popolo Sami, racconta la storia di due renne di proprietà di due sorelle. Nonostante le renne vivessero libere in natura, tornavano sempre dalle sorelle per essere munte, ma se una una delle due si dimostrava sempre gentile e premurosa, l’altra era dura e violenta. Un giorno, le renne maltrattate decisero di mettere fine a quelle torture fuggendo nel deserto. Le renne selvatiche discendono proprio da esse mentre le renne addomesticate da quelle dell’altra sorella.

Anche il popolo dei Coriachi, nell’estremo est della Russia, ha un rapporto privilegiato con questo animale: una loro storia racconta che a portarle sulla Terra fosse stato il Creatore in persona, viaggiando tra le stelle.

FONTI: Pure-spirit/Lapland

