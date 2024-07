Raffredda le tue bevande in un attimo, il trucco sorprendente (che ci insegna il prof. della fisica più amato di Italia)

Usa il sale per raffreddare rapidamente le bevande: il metodo scientifico che ti sorprenderà, come ci mostra “La Fisica Che Ci Piace”

Raffreddare le bevande rapidamente può diventare indispensabile in queste giornate caldissime e per farlo basta sfruttare la chimica. A rivelarlo è il prof. Vincenzo Schettini di “La Fisica Che Ci Piace” che ci fa scoprire come il sale possa aiutarci a ottenere bevande fresche in un tempo sorprendentemente breve.

Normalmente per raffreddare le bevande utilizziamo il ghiaccio poiché è a una temperatura inferiore rispetto all’ambiente circostante e quindi assorbe calore dalle bottiglie, raffreddandole. Tuttavia, aggiungendo sale al ghiaccio, possiamo migliorare significativamente questo processo.

La chimica ci insegna che sciogliendo il sale in acqua, modifichiamo la composizione chimica della soluzione e, di conseguenza, le sue proprietà fisiche, incluso il punto di congelamento. Infatti, mentre l’acqua pura congela a 0°C, una soluzione di acqua e sale può congelare a temperature ben inferiori, fino a -21°C con le giuste dosi di sale.

Perché il sale è perfetto per raffreddare le bevande

Il meccanismo alla base di questo fenomeno è legato all’assorbimento di calore. Quando il sale si dissolve in acqua, assorbe calore dall’ambiente, abbassando la temperatura della soluzione. Se aggiungiamo il ghiaccio a questa soluzione salina, il ghiaccio stesso inizierà ad assorbire calore per sciogliersi, trasformandosi in acqua. Questo processo di fusione richiede energia, che viene sottratta all’ambiente circostante, abbassando ulteriormente la temperatura della soluzione.

Per mettere in pratica questo trucco, basta seguire alcuni semplici passaggi. Innanzitutto, riempiamo un contenitore con ghiaccio. Poi, aggiungiamo una quantità generosa di sale, mescolando bene per assicurarci che il sale si distribuisca uniformemente. Una volta che la soluzione salina è pronta, possiamo immergere le bottiglie delle nostre bevande nel contenitore. In pochi minuti, la temperatura delle bevande scenderà drasticamente, offrendoci bibite fresche in tempi record.

Questo metodo è stato testato con successo più volte, dimostrando che la combinazione di ghiaccio e sale è un’efficace alternativa per raffreddare velocemente le bevande. Non resta che provare per credere: la prossima volta che avete bisogno di raffreddare rapidamente una bibita, ricordatevi del sale!

