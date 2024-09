Qual è il fiume più antico del mondo? Spoiler: non è il Nilo

Il Fiume Finke, noto anche come Larapinta, è il più antico della Terra: situato in Australia, si stima abbia oltre 350 milioni di anni; le sue acque scorrono raramente, ma la sua storia affascina scienziati e popoli indigeni

Il Nilo e il Rio delle Amazzoni se la contendono per la lunghezza e la portata d’acqua, ma c’è un titolo meno noto che merita attenzione: quello del fiume più antico del mondo. Il vincitore di questo premio? Il Fiume Finke, conosciuto anche come Larapinta dagli indigeni australiani.

Un nome che forse non dice nulla, ma che si snoda attraverso il cuore rosso dell’Australia, con una lunghezza di circa 600-750 chilometri, quando decide di farsi vedere. Sì, perché il Finke è uno di quei fiumi che si “materializzano” solo dopo abbondanti piogge. Insomma, non proprio il tipo che trovi ogni giorno sul navigatore di Google Maps.

Ma eccoci al dunque: perché è così speciale? Gli esperti stimano che abbia 350-400 milioni di anni. E qui la cosa si fa interessante: il Finke è come quel vecchio parente di cui non si conosce bene l’età, ma che si sa essere veramente anziano.

Leggende e Scienza: il Serpente Arcobaleno e la geologia

Per le popolazioni indigene, il Finke è stato plasmato dal Serpente Arcobaleno, un essere mitologico che ha creato il suo corso viaggiando verso nord dal Lago Eyre.

Dal punto di vista scientifico, datarne l’origine è complicato. Non c’è un certificato di nascita da consultare. Geologi e scienziati devono studiare sedimenti, montagne, e l’erosione che nel corso dei millenni ha modellato la terra. Una cosa è certa: di strati di storia questo fiume ne ha tanti, forse più di quanti ne vedremo mai.

Ma qual è il fiume più vecchio dell’America del Nord? È praticamente un ossimoro: il New River, un po’ come chiamare “novità” una collezione vintage. Corre lungo le montagne Blue Ridge per 547 chilometri tra Carolina del Nord, Virginia e West Virginia, e si stima che abbia dai 10 ai 360 milioni di anni (mica male per un “nuovo”). E pensare che negli anni ’70 lo hanno pure proclamato il secondo fiume più antico del mondo per salvarlo da una diga!

In Europa, invece, il primato se lo aggiudica il fiume Mosa. Nasce in Francia e percorre 950 chilometri attraverso Belgio e Paesi Bassi, portandosi dietro circa 320-340 milioni di anni di storie.

Fonte: Britannica

