Paese che vai, addobbi che trovi: perché gli ungheresi decorano l’albero di Natale con golose caramelle

Se da noi le palline rimangono uno degli addobbi più utilizzati per abbellire l'albero di Natale, in Ungheria spopolano gustose caramelle ricoperte di cioccolato, avvolte in una carta lucida e colorata

Siamo abituati ad abbellire l’albero di Natale con palline e addobbi vari, e sebbene cioccolatini e caramelle qua e là possano capitare, di certo non fanno parte degli addobbi tradizionali. Eccetto che in un paese, l’Ungheria, dove esistono speciali caramelle natalizie, ricoperte di cioccolato, chiamate “szaloncukrok“, al singolare “szaloncukor“.

Sono avvolte in fogli lucidi e colorati, che donano loro un aspetto assai gradevole, rendendole perfette da utilizzare come addobbo per l’albero di Natale.

La parola si può tradurre letteralmente come “caramella da salotto“. Il legame fra le due cose è presto spiegato: questi dolciumi, verso la fine del XIX secolo, decoravano gli alberi di Natale dei salotti “bene” di Budapest, svolgendo una doppia funzione.

Da un lato riempivano di colore l’albero, dall’altro venivano offerti agli ospiti come dolce sorpresa. Solo in un secondo momento, con la produzione di massa avviata negli anni ’50, divennero disponibili per tutta la società, seppure in un numero limitato di gusti.

Per quanto riguarda le loro origini, a portarle in Ungheria nel XIX secolo furono probabilmente i commercianti e i produttori di dolci tedeschi. Gli alberi, a quei tempi, venivano addobbati con pan di zenzero, frutta secca e decorazioni di carta, ma gli ungheresi ebbero la brillante idea di aggiungervi le caramelle.

Oggigiorno sono facili da trovare anche nei paesi limitrofi, ma dato che in Ungheria continuano a godere di enorme popolarità, le si ritiene a tutti gli effetti una specialità del paese. Ormai ne esistono di oltre 150 diversi gusti, dal classico marzapane al caramello, dal cocco alla nocciola, dalla fragola alla ciliegia. Che Natale goloso!

FONTI: hungarianconservative/Budapest Christmas

