Questi sono i nomi più scelti per i neonati nel 2023 in Francia (e alcuni ti stupiranno): la classifica

In Francia il nome più scelto per i maschi lo scorso anno è stato Gabriel, seguito da Raphaël e Léo

Scegliere un nome per il proprio figlio può essere una decisione complessa e significativa per molti genitori. Ogni anno, l’Istituto Nazionale Francese di Statistica e Studi Economici (INSEE) pubblica un elenco dei nomi di battesimo più popolari in Francia.

Questo elenco non solo riflette le tendenze attuali, ma può anche fornire ispirazione a chi è in cerca di un nome perfetto per il proprio bambino. Nel 2023, il nome più scelto per i neonati maschi in Francia è stato Gabriel. Questo nome tradizionale ha mantenuto la sua popolarità nel corso degli anni grazie alla sua eleganza e semplicità. Subito dopo, troviamo Raphaël, un altro nome di origine biblica che continua a essere apprezzato dai genitori francesi.

In terza posizione c’è Léo, un nome breve e deciso che ha guadagnato terreno negli ultimi anni. La brevità sembra essere una tendenza, come dimostra anche il quarto posto occupato da Louis, un nome che richiama la storia e la regalità francese.

Tra tradizione e modernità

Maël, un nome bretone, occupa la quinta posizione, mentre Noé, la versione francese di Noah, si trova al sesto posto. Questi nomi biblici e bretoni stanno riscuotendo un grande successo per la loro semplicità e per le loro radici culturali. Il settimo posto è occupato da Jules, un nome classico e sempreverde, seguito da Adamo in ottava posizione, che richiama anch’esso una figura biblica.

Arthur, un nome che evoca leggende e storie cavalleresche, si trova al nono posto. Infine chiude la top ten Isacco, un altro nome di origine biblica che sta guadagnando popolarità tra i genitori francesi. Questa classifica mostra dunque una predilezione per i nomi brevi, tradizionali e di origine biblica o storica. È interessante notare come i genitori francesi combinino tradizione e modernità nella scelta dei nomi per i loro figli.

Di seguito la classifica completa dei nomi dati in Francia:

Gabriel Raphaël Leone Luigi Mael Noè Jules Adamo Arthur Isacco

Fonte: Insee

