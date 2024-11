Quali sono le lingue più parlate al mondo? Alcune ti sorprenderanno

Vediamo quali sono le lingue più parlate al mondo: al primo posto c’è l’inglese, seguito dal cinese mandarino e dallo spagnolo

Le lingue sono tra i fenomeni più affascinanti e dinamici della cultura umana, influenzate da migrazioni, espansioni territoriali e interazioni culturali che ne determinano la diffusione a livello globale. Oggi le lingue più parlate al mondo includono sia idiomi con una lunga tradizione sia lingue relativamente recenti che si sono diffuse attraverso canali moderni, come i media e le piattaforme internazionali. La classifica delle lingue più usate ci rivela dettagli sorprendenti.

Come ci si potrebbe aspettare, l’inglese è attualmente la lingua con più parlanti nel mondo, contando oltre 1,2 miliardi di persone che la usano come prima o seconda lingua. La sua diffusione è stata favorita da eventi storici come l’espansione dell’Impero britannico e, più recentemente, dalla predominanza degli Stati Uniti nelle relazioni internazionali, nell’economia e nei media.

Segue il cinese mandarino con 1,1 miliardi di parlanti, concentrati principalmente in Cina, ma con una crescente comunità di madrelingua all’estero. Un altro idioma di spicco è l’hindi, con oltre 600 milioni di parlanti. È parlato non solo in India, dove è una delle lingue ufficiali, ma anche in numerosi paesi con una significativa diaspora indiana.

Alcune lingue meno note hanno un numero considerevole di parlanti

Lo spagnolo si posiziona al quarto posto, parlato da più di 500 milioni di persone, principalmente in Spagna e America Latina. Questa lingua è favorita dall’importanza della cultura latina nel mondo e dall’ampia diffusione dei media spagnoli e sudamericani. Tra le prime dieci lingue troviamo anche il francese e l’arabo standard, che si sono diffusi grazie a colonizzazioni e legami culturali.

Sorprendentemente, alcune lingue meno note fuori dalle loro regioni hanno un numero considerevole di parlanti. Ad esempio, il bengali, con oltre 265 milioni di persone, è largamente parlato in Bangladesh e alcune zone dell’India, mentre il telugu, una lingua dell’India meridionale, conta quasi 93 milioni di parlanti. Altri idiomi cinesi, come il Wu e lo Yue, diffusi in regioni specifiche della Cina, sono parlati da milioni di persone, anche se al di fuori di queste comunità sono poco conosciuti.

Il numero di parlanti di molte lingue è aumentato grazie a fenomeni di migrazione e globalizzazione, che spingono le comunità a mantenere la propria lingua madre anche in contesti nuovi. Questo vale per lingue come il filippino, il persiano e l’italiano, diffuse in Paesi con significative comunità migranti.

La classifica delle lingue più parlate al mondo

Vediamo dunque la classifica delle lingue più parlate al mondo:

Inglese: 1,2 miliardi di parlanti

2. Cinese mandarino: 1,1 miliardi

3. Hindi: 615 milioni

4. Spagnolo: 534 milioni

5. Francese: 280 milioni

6. Arabo standard: 274 milioni

7. Bengali: 265 milioni

8. Russo: 258 milioni

9. Portoghese: 234 milioni

10. Indonesiano: 199 milioni.

11. Urdu: 170 milioni

12. Tedesco: 132 milioni

13. Giapponese: 128 milioni

16. Telugu: 93 milioni

18. Cinese Wu: 81 milioni

20. Turco: 79 milioni

21. Coreano: 77 milioni

22. Vietnamita: 76 milioni

23. Cinese Yue: 73 milioni

25. Italiano: 68 milioni

26. Arabo egiziano: 64 milioni

28. Thailandese: 60 milioni

31. Persiano iraniano: 53 milioni

36. Filippino: 45 milioni

38. Polacco: 40 milioni

48. Arabo algerino: 32 milioni

50. Pidgin nigeriano: 30 milioni

58. Rumeno: 24 milioni

60. Olandese: 23 milioni

68. Khmer: 17,5 milioni

79. fulfulde nigeriano: 14,5 milioni

86. Ceco: 13,3 milioni

87. Greco: 13,1 milioni

90. Svedese: 12,8 milioni

92. Ungherese: 12,5 milioni

100 Arabo san’ani: 11,3 milioni

