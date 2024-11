In Corea ricoprono gli alberi con coperte fatte all’uncinetto per proteggerli dal freddo

Anche gli alberi indossano i vestiti: accade in Corea, dove in inverno si confezionano abiti su misura come protezione dal freddo.

Protagonista la capitale Seoul, dove all’interno della comunità di Jeongdong-gil, un gruppo di anziani è ogni anno impegnato nella realizzazione di coperture in lana per i tronchi degli alberi. Attraverso l’impiego di tecniche artigianali, come la maglia e l’uncinetto, gli abitanti confezionano coperte e mantelli che proteggono le piante dall’inverno rigido e dall’inquinamento della città.

Conosciuta come “bombardamento di lana”, la pratica nasce come un gesto decorativo per ravvivare i grigi paesaggi urbani, trasformandosi poi in un’efficace soluzione per la cura e la salvaguardia del verde cittadino.

Gli alberi, tradizionalmente considerati sacri nella cultura coreana, godono così di una doppia protezione, fisica ma anche simbolica, visto che tale rito di cura invernale ne esalta il valore, ricordando il ruolo speciale che rivestono nell’immaginario collettivo. Oltre alle calde coperture, quando gli alberi si ammalano, la comunità interviene con dei trattamenti mirati: vengono ad esempio iniettati dei nutrienti direttamente nei tronchi, attraverso dei piccoli contenitori, che ne stimolano la ripresa affinché possano rifiorire rigogliosi in primavera.

Una misura efficace contro i parassiti

Indossare “vestiti” per gli alberi è considerato anche una misura efficace contro i parassiti. In inverno, infatti, gli insetti tendono a rifugiarsi nei punti caldi del tronco per proteggersi dal freddo. Quando si rimuove il “maglione” dall’albero, è possibile trovare e eliminare i vermi, aiutando così la pianta a vivere più a lungo.

Molti di questi maglioni vengono ordinati da centri per persone anziane e con disabilità. Questa attività significativa contribuisce quindi a creare opportunità di lavoro per chi è in difficoltà.

In un contesto urbano frenetico come quello di Seoul, il lavoro degli anziani di Jeongdong-gil si trasforma in un messaggio di cura verso la natura ed una dimostrazione di quanto la tradizione possa rispondere alle esigenze della modernità. Così, le coperte di lana ed i trattamenti somministrati agli alberi superano il concetto di protezione, e diventano anche gesti di connessione con il territorio e di rispetto verso una natura che, nonostante il cemento, continua ad offrire la sua naturale vitalità.

𝑻𝒓𝒆𝒆𝒔 𝒂𝒍𝒐𝒏𝒈 𝑫𝒆𝒐𝒌𝒔𝒖𝒈𝒖𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒍𝒅𝒂𝒎-𝒈𝒊𝒍 𝒘𝒆𝒂𝒓𝒊𝒏𝒈 𝒔𝒘𝒆𝒂𝒕𝒆𝒓𝒔 🧶Another reason to walk along Deoksugung Doldam-gil in winter!In… Posted by Seoul Korea on Tuesday, January 24, 2023

