Gli errori ortografici ti creano profondo fastidio? Non sei un grammar nazi ma è questione di scienza

Leggere o sentire errori grammaticali ci stressa al punto da modificare la regolarità del nostro battito cardiaco, questa è la conclusione a cui sono arrivati gli scienziati analizzando il legame che c’è tra il cervello e il corpo. Insomma, se ti senti male o provi fastidio quando qualcuno sbaglia a parlare, adesso sai perché.

Anche tu provi una specie di malore quando leggi o senti frasi come “se potrei”, “purtroppo”, “oggi o sonno” o “se lo sapevo”?

È normale, la scienza ha finalmente dimostrato perché alcune persone provano effettivamente malessere a di fronte agli errori grammaticali.

Stress e battito cardiaco

Diciamo subito che questo malore in realtà è stress, ce lo spiegano gli scienziati dell’Università di Birmingham che, nello specifico, hanno analizzato gli effetti degli errori grammaticali sul nostro battito cardiaco.

Va detto che la lunghezza degli intervalli tra i vari battiti cardiaci di una persona tende ad essere variabile quando la persona è rilassata, però si fa più regolare quando è sotto stress.

Gli scienziati hanno valutato un gruppo di persone a cui sono stati mostrati alcuni errori grammaticali e ne hanno misurato il battito cardiaco.

I dati raccolti hanno evidenziato una regolarizzazione del battito cardiaco direttamente proporzionale al numero di errori grammaticali mostrati: questo suggerisce che più errori una persona sente o legge, più si stressa.

Mente e corpo si “parlano”

Il professor Dagmar Divjak, ricercatore principale dello studio, ha dichiarato: “I risultati di questo studio mettono a fuoco una nuova dimensione dell’intricata relazione tra fisiologia e cognizione. Questa relazione è stata studiata utilizzando tecniche che vanno dal tracciamento oculare all’imaging cerebrale, ma la relazione tra la cognizione del linguaggio e il sistema nervoso autonomo ha finora ricevuto meno attenzione”.

Come funziona il cervello

Il sistema nervoso autonomo è composto da:

sistema nervoso simpatico , che attiva la risposta “lotta o fuga” di fronte ad una minaccia o un pericolo

sistema nervoso parasimpatico, che controlla le funzioni del corpo legate al riposo e al nutrimento e digestione

Questo studio ha dimostrato che, spiegano gli scienziati, il sistema nervoso paradigmatico “risponde alle richieste cognitive, e questo suggerisce che lo sforzo cognitivo si riverbera attraverso il sistema fisiologico in più modi di quanto si pensasse in precedenza”.

A cosa serve sapere che gli errori grammaticali ci stressano

Gli esperti spiegano che lo studio fornisce “un nuovo metodo per sfruttare aspetti della cognizione che non sono direttamente osservabili” e questo è utile per comprendere e aiutare coloro che fanno fatica, o non sono in grado, si esprimersi ad esempio a causa di problemi alla salute del cervello.

Lo studio, intitolato “Physiological responses and cognitive behaviours: Measures of heart rate variability index language knowledge” è stato pubblicato sul Journal of Neurolinguistics.

