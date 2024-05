È vero che sugli aerei vengono caricati prima i bagagli rossi, come mostrato su TikTok?

È diventato virale su TikTok un video che mostra come le valigie rosse vengano imbarcate prima delle altre nella stiva dell'aereo: ma quanto c'è di vero?

Un recente video virale su TikTok mostra come, nella stiva degli aerei, le valigie vengano stipate in base al colore – più precisamente, come le valigie rosse vengano messe prima di tutte le altre a causa del loro colore acceso, visibile anche nell’oscurità della stiva.

“Se i rossi sono sul retro, è meno probabile che vengano lasciati indietro durante lo scarico”, ha sostenuto un utente nei commenti del video.

Un altro ha aggiunto: “È più facile controllare se c’è qualche borsa rimasta nell’angolo finale dell’area di carico ed evitare di perdere borse nere negli angoli bui”.

Ma quanto c’è di vero in questo video? In realtà, come spesso accade su questo social, si tratta di un video falso che diffonde informazioni prive di fondamento.

Come confermano i dipendenti delle diverse compagnie aeree, non importa quale sia il colore della valigia con cui si viaggia – anche perché non c’è né lo spazio né il tempo per ordinare i bagagli per colore durante il carico della stiva.

In altre parole, viaggiare con una valigia rossa non dà garanzia che questa non venga persa o che venga imbarcata fra i primi bagagli.

E neppure anticiparsi al gate e consegnare il proprio bagaglio per tempo è garanzia che la valigia finirà in stiva fra le prime.

Questo perché i bagagli sono distribuiti nella stiva principalmente in base al peso, e non in base al colore o all’ordine di registrazione:

sugli aerei a fusoliera larga , le valigie sono solitamente classificate in base alle dimensioni, pesate e organizzate per distribuire il carico in modo omogeneo

, le valigie sono solitamente classificate in base alle dimensioni, pesate e organizzate per distribuire il carico in modo omogeneo sugli aerei a fusoliera stretta, invece, gli addetti alla rampa utilizzano il metodo del “carico libero”, imbarcando i bagagli nell’ordine in cui sono depositati nell’area di attesa.

In conclusione, non c’è motivo di correre a comprare una borsa rossa brillante sperando di evitare che venga persa o ritardata. La verità è che il colore del bagaglio non influisce sul modo in cui viene gestito durante il carico e lo scarico dagli aerei.

Fonte: TikTok

