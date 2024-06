“Correggere” il caffè con la cipolla: l’ultimo assurdo trend che spopola su TikTok

Dalla Cina arriva l'idea di aggiungere cipolla o cipollotto al classico caffè: inutile dirvi che il risultato è una bevanda disgustosa e da buttare

FONTE: https://nypost.com/2024/05/30/lifestyle/bizarre-scallion-latte-trend-leaves-bitter-taste-in-mouth/

Consumare il caffè “corretto” con la cipolla cruda: è l’ultima folle tendenza che sta spopolando su TikTok e che dà vita a una bevanda disgustosa – a detta di chi ha avuto il barbaro coraggio di provarla.

Il caffè è una delle bevande più diffuse e bevute al mondo, e non mancano ispirazioni creative che, negli anni l’hanno trasformata e resa sempre più versatile.

Non ci sorprendono più, oggi, il caffè corretto con il liquore, con la crema di pistacchio o di nocciola, con il ghiaccio o con la cannella.

Vi abbiamo parlato anche del caffè a cui viene aggiunto del sale, allo scopo di rendere la bevanda meno amara e più appetibile.

Ma non pensavamo sarebbe mai arrivato il giorno in cui vi avremmo raccontato del caffè con la cipolla che, in quanto italiani e cultori di questa bevanda, ci sembra un vero e proprio affronto.

Perché aggiungere la cipolla nel caffè

La malsana idea arriva dalla Cina, dove alcune persone hanno proposto l’aggiunta di cipollotto fresco al normale caffè.

La proposta, grazie al tamtam sui social, ha presto fatto il giro del mondo e in moltissimi si sono lasciati affascinare da questa “bizzarra ricetta”, tanto da volerla provare loro stessi.

Bisogna tagliare il gambo del cipollotto a tocchetti, schiacciarlo con un pestello all’interno della tazza e aggiungere il solito caffè. Il risultato, manco a dirlo, è una bevanda disgustosa e imbevibile.

Noi ci chiediamo, anche in questo caso: perché rovinare una cosa che è già perfetta così (e tra l’altro, in modo così disgustoso) solo per ottenere qualche like in più sui social?

Fonti: Tiktok / Instagram

