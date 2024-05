Queste sono le città più ricche del mondo (e due italiane entrano in top 50): la classifica

New York domina incontrastata tra le città più ricche del mondo secondo il World’s Wealthiest Cities Report 2024 di Henley & Partners. Bene Milano e Roma, rispettivamente al 14° e 25° posto

Il World’s Wealthiest Cities Report 2024 di Henley & Partners ha stilato la classifica delle città più ricche del mondo, evidenziando le tendenze economiche e finanziarie globali. Gli Stati Uniti dominano con 11 città tra le prime 50, mentre l’Europa mantiene la sua attrattiva per l’élite globale, con 15 città nella top 50, tra cui Londra, Parigi e Ginevra.

New York si conferma la regina indiscussa al primo posto, con una popolazione di milionari pari a 349.500, seguita dalla Bay Area che comprende una vasta zona costiera della California e racchiude anche la città di San Francisco. Terzo posto per Tokyo, in Giappone.

E l’Italia? Il nostro Paese si difende bene e si fa notare con Milano al 14º posto e Roma al 25º. Per quanto riguarda il capoluogo lombardo, i suoi residenti milionari – valutati in dollari americani – sono 104.500. Roma, invece, conta 57.600 milionari.

L’Africa presenta ottimi segni di miglioramento

La Cina sta emergendo come una potenza economica sempre più influente, con Pechino, Shanghai e altre città registrando un aumento significativo della popolazione milionaria. L’Asia e l’Australia continuano a prosperare, con Sydney e Singapore tra le prime dieci città più ricche del mondo.

L’Africa, invece, mostra segni promettenti, con Nairobi e Città del Capo che potrebbero presto entrare a far parte dei centri di ricchezza globale nei prossimi anni nonostante ancora per il momento nessuna città africana o sudamericana rientri nella top 50.

La crescita delle città più ricche è alimentata da diversi fattori, tra cui la forte performance dei mercati finanziari, i progressi tecnologici e l’espansione della classe media. Tuttavia il panorama globale rimane incerto, con sfide come la guerra in Ucraina che evidenziano la fragilità della ricchezza in un mondo instabile.

La classifica delle 50 città più ricche

Ecco la classifica delle 50 città più ricche al mondo secondo Henley & Partners:

New York, USA La Baia, USA Tokyo, Giappone Singapore, Singapore Londra, Regno Unito Los Angeles, USA Parigi e Île-de-France, Francia Sydney, Australia Hong Kong, Hong Kong Pechino, Cina Shanghai, Cina Chicago, USA Toronto, Canada Milano e Lombardia, Italia Melbourne, Australia Francoforte, Germania Houston, USA Zurigo (cantone), Svizzera Seoul, Corea del Sud Ginevra (cantone), Svizzera Dubai, Emirati Arabi Uniti Dallas, USA Monaco, Germania Mumbai, India Roma e Lazio, Italia Seattle, USA Shenzhen, Cina Amsterdam, Paesi Bassi Osaka, Giappone Boston, USA Vancouver, Canada Madrid, Spagna Miami, USA Perth, Australia Austin, USA Hangzhou, Cina Delhi, India Mosca, Federazione Russa Taipei, Taiwan Vienna, Austria Washington, DC, USA Brisbane, Australia Berlino, Germania Da Nizza a Èze, Francia Stoccolma, Svezia Canton, Cina Tel Aviv, Israele Dublino, Irlanda Auckland, Nuova Zelanda Manchester e Trafford, Regno Unito

