Cinque luoghi proibiti, che non puoi visitare: sono i più inaccessibili (non solo Area 51)

Al mondo esistono luoghi vietati, inaccessibili e proibiti, custodi di chissà quali segreti: scopriamoli insieme

Quando si parla di luoghi misteriosi e inaccessibili, l’Area 51 è tra i primi che vengono in mente. Situata nel deserto del Nevada, la base militare è diventata un simbolo globale di segretezza, circondata da miti e teorie del complotto.

L’Area 51 rappresenta l’archetipo del luogo proibito, dove l’accesso è rigorosamente vietato e le attività svolte all’interno sono avvolte nel più fitto mistero, un alone di segretezza che ha alimentato l’immaginazione collettiva e trasformato l’Area 51 in un’icona della cultura pop, un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati di segreti e misteri.

Sebbene sia tra i più celebri, l’Area 51 non è l’unico luogo inaccessibile nel mondo: esistono altri siti altrettanto enigmatici che, per ragioni di sicurezza o per proteggere segreti preziosi, rimangono off-limits per la maggior parte delle persone.

Scopriamo insieme alcuni dei luoghi più affascinanti e proibiti del pianeta.

Isola di North Sentinel

Situata nella Baia del Bengala, in India, l’Isola di North Sentinel ospita il gruppo di persone più isolato al mondo.

I Sentinellesi, una delle poche tribù rimaste a non avere contatti con il mondo moderno, sono estremamente ostili verso gli estranei e difendono la loro piccola isola coperta di giungla con grande forza.

Con dimensioni simili a Manhattan, North Sentinel è forse la più famosa delle Isole Andamane, divenuta celebre per via di alcune, disastrose esperienze turistiche: la più recente risale al 2018, quando un missionario americano, John Allen Chau, tentò diversi approcci con l’obiettivo di evangelizzare gli indigeni, ma finì per essere ucciso dagli stessi.

Per proteggere sia la comunità che eventuali turisti/avventurieri, la Guardia Costiera indiana ora pattuglia le acque della Baia del Bengala, facendo rispettare un rigido divieto di visita a North Sentinel.

L’archivio segreto del Vaticano

Fondato agli inizi del XVII secolo, l’Archivio Segreto Vaticano – ribattezzato Archivio Apostolico Vaticano nel 2019 – è stato costruito per ospitare i documenti personali di tutti i papi. Per oltre 250 anni, gli archivi sono rimasti completamente sigillati, ma nel 1881 Papa Leone XIII ha finalmente allentato alcune restrizioni, permettendo ad un gruppo selezionato di studiosi cattolici di accedere all’archivio.

Fino ad oggi, tuttavia, l’archivio rimane inaccessibile a tutti i turisti, giornalisti inclusi, e solo un numero molto ristretto di studiosi religiosi, accuratamente accreditati, è ammesso al sito.

Il Vault del Giorno del Giudizio (Doomsday Vault)

Conosciuto ufficialmente come Svalbard Global Seed Vault, l’impianto protetto si trova sull’isola di Spitsbergen, il luogo abitato in modo permanente più a nord sulla Terra, nonché isola più grande dell’arcipelago delle isole Svalbard, in Norvegia.

Il cosiddetto Vault del Giorno del Giudizio contiene i semi di oltre 1,3 milioni di specie di piante e colture provenienti da tutto il mondo, per una vera e propria riserva di sicurezza nel caso in cui qualche disastro naturale (o innaturale) dovesse distruggere le scorte esistenti.

Scavato nella roccia nuda, l’impianto si trova a più di 100 metri all’interno di una montagna ed è stato costruito per resistere a terremoti, attacchi nucleari e innalzamenti del livello del mare. È anche pesantemente protetto contro germi e altri visitatori indesiderati, inclusi gli esseri umani.

L’isola dei serpenti

L’isola di Queimada Grande, anche nota come Ilha da Queimada Grande ed Isola dei Serpenti, è una piccola isola brasiliana dello Stato di San Paolo: come avrete capito dal nome, qui vivono molti serpenti, in un numero compreso tra le 2000 e le 4000 mila unità, tra i più velenosi al mondo. Non si fa fatica a credere che l’isola sia praticamente deserta, perché ogni tentativo di attività umana è fallita per via degli abitanti di cui sopra.

Oggi il governo brasiliano, vista la pericolosità del posto, autorizza le visite solo a ricercatori e militari, rigorosamente accompagnati da personale medico.

La cattedrale di Nostra Signora Maria di Sion

Indiana Jones aveva trovato il Santo Graal a Petra, ma la leggenda vuole che l’Arca dell’Alleanza sia in realtà custodita all’interno di una chiesa ad Aksum, in Etiopia. Come nel film del 1989, si dice che i guardiani di questa reliquia religiosa non possano lasciare il loro posto e siano addestrati a uccidere chiunque tenti di entrare.

In realtà, l’oggetto venerato trovato all’interno della chiesa di Nostra Signora Maria di Sion è probabilmente una replica dell’Arca, che potrebbe o meno esistere davvero. Tuttavia, poiché nessuno vivo oggi è stato autorizzato a entrare nella chiesa, è difficile sapere con certezza cosa contenga realmente.

