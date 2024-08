Cinema e pop-corn: la curiosa storia alle origini dello snack più consumato durante i film

Immancabili nelle sale cinematografiche, i popcorn hanno in realtà una storia molto antica (ma attenzione a non esagerare)

Popcorn e film: un connubio perfetto e ormai indissolubile nella nostra mente. Che si tratti di una serata al cinema con amici o di una maratona di film sul divano di casa, il sacchetto di popcorn è diventato il compagno ideale per ogni proiezione.

Ma come è nato questo snack così popolare e, soprattutto, come si è sviluppata l’associazione fra i popcorn e la visione dei film? Lasciate che vi raccontiamo tutta la storia.

Come nascono i popcorn

I popcorn non sono una creazione moderna, ma hanno radici profonde che affondano nella storia delle civiltà precolombiane.

Gli archeologi hanno trovato prove che indicano che i nativi americani consumavano popcorn già circa 5.000 anni fa!

Il mais scoperto in una grotta del New Messico è stato datato a circa 4.700 anni fa ed è il più antico esempio conosciuto di popcorn.

Ma attenzione: non tutte le varietà di mais sono in grado di aprirsi e scoppiare, dando vita al goloso snack.

L’unica varietà in grado di trasformarsi in popcorn è la varietà Zea mays everta, che presenta una caratteristica unica.

I suoi chicchi, infatti, contengono una quantità di umidità che, quando riscaldata, si trasforma in vapore. La pressione interna crescente fa sì che il chicco esploda, trasformandosi in una soffice e croccante nuvola di popcorn.

L’associazione con il cinema

Alla fine dell’Ottocento, più precisamente nel 1885, l’imprenditore americano Charles Cretors inventò la prima macchina per popcorn a vapore che ben presto venne associata ai carretti trainati da cavalli, per vendere questo snack per strada o in occasione delle fiere.

Il prodotto era costituito da una materia prima molto economica e piaceva ad adulti e piccini e fu così che a partire dagli anni ’20, con il diffondersi delle sale cinematografiche, i popcorn si imposero come snack da sgranocchiare durante la visione dei film.

Fino alla prima metà del secolo scorso, infatti, gli snack consumati durante i film erano solitamente semi di zucca, lupini e arachidi tostati o caramellati nello zucchero.

Poi, con l’espansione della cultura popolare americana in tutto il mondo, che i popcorn hanno cominciato a conquistare le sale cinematografiche, diventando uno snack iconico associato ai film.

Valori nutrizionali e controindicazioni

Sebbene il popcorn possa sembrare uno snack innocuo e persino salutare (in effetti è solo mais), è importante essere consapevoli dei suoi valori nutrizionali e delle potenziali controindicazioni.

Dal punto di vista nutrizionale, il popcorn è una buona fonte di fibre. Una porzione di popcorn (circa 30 grammi) contiene circa 3 grammi di fibre, che sono utili per la digestione e per mantenere il senso di sazietà.

È anche relativamente basso in calorie, con circa 110 calorie per una porzione di 30 grammi – ma solo se preparato senza l’aggiunta di burro o zucchero.

Tuttavia, la qualità nutrizionale del popcorn può variare drasticamente a seconda di come viene preparato.

I popcorn venduti al cinema o quelli confezionati possono contenere elevate quantità di burro, sale e zuccheri, che contribuiscono a un elevato contenuto calorico.

Un sacchetto di popcorn al cinema può contenere molte centinaia di calorie e una quantità eccessiva di sodio, il che può contribuire a problemi di salute come il sovrappeso e l’obesità.

Meglio preparali in casa

Preparare i popcorn in casa è un ottimo modo per controllare gli ingredienti e rendere questo snack più salutare e gustoso. Ecco una semplice ricetta per fare dei popcorn deliziosi e genuini:

Ingredienti

1/2 tazza di mais per popcorn

2 cucchiai di olio d’oliva (o olio di semi)

Sale marino q.b. (opzionale)

Procedimento

Prendiamo una padella capiente o una casseruola dotate di coperchio e scaldiamo l’olio a fuoco medio-alto. Aggiungiamo i chicchi di popcorn e copriamo con il coperchio. Lasciamo che i chicchi di mais si riscaldino fino a scoppiare, e agitiamo la casseruola di tanto in tanto per evitare che si brucino. Quando il rumore dei chicchi che scoppiano rallenta, rimuovi la casseruola dal fuoco. Versiamo i popcorn in una ciotola grande e aggiungiamo sale marino a piacere. Possiamo anche aggiungere erbe aromatiche o spezie per un tocco extra di sapore – come paprika o pepe nero.

Preparare i popcorn a casa non solo ti permette di controllare gli ingredienti, ma può anche essere un’attività divertente da fare con amici e familiari – magari prima di una maratona di film sul divano di casa.

