Cetriolo di Natale: origini e storia del famoso addobbo della tradizione statunitense (che spopola sui social)

Nel periodo natalizio l'hashtag #christmaspickle è molto popolare. Fa riferimento al famoso addobbo a forma di cetriolo che gli statunitensi appendono all'albero di Natale. Una tradizione "sospesa" tra America e Germania

Basta digitare sui social l’hashtag #christmaspickle per ritrovarsi davanti agli occhi migliaia di cetriolini natalizi, un addobbo poco conosciuto alle nostre latitudini, che è invece molto popolare oltreoceano.

A quanto pare i primi cetrioli fecero la loro comparsa sui rami dell’albero di Natale verso fine ‘800, quando i negozi Woolworth statunitensi iniziarono a importare palline di vetro dalla Germania. Alcune di esse avevano la forma di frutta e verdura, e non si esclude la possibilità che tra gli ortaggi ci fosse qualche cetriolo sottaceto, nonostante non vi siano documenti che ne attestino l’esistenza.

Questa risulta essere l’ipotesi più accreditata, anche se esistono varie leggende che tentano di spiegarne le origini. Una di esse, decisamente meno credibile, narra che un soldato tedesco-americano, imprigionato durante la guerra civile, implorò una guardia di offrirgli un cetriolo sottaceto prima di morire. Mangiandolo, riuscì a sopravvivere e da quel momento esso è diventato un simbolo di fortuna.

La tradizione quindi non arriva dalla Germania antica, come per molto tempo si è pensato, ma dagli Usa, dove il cetriolo viene appeso all’albero dopo tutti gli altri addobbi, ben nascosto alla vista. La mattina di Natale il primo che lo trova viene premiato con un regalo in più e una buona dose di fortuna per tutto l’anno, si dice infatti che sia di buon auspicio.

Quindi, probabilmente, il cetriolo raggiunse l’America partendo dalla Germania, ma la tradizione che lo vede tutt’oggi protagonista nacque nel Continente Nuovo.

Secondo il New York Times, a un certo punto il produttore tedesco Sascha Müller, che fabbrica migliaia di cetrioli natalizi ogni anno, importò a sua volta l’usanza in Germania, dopo averla scoperta nello stato del Michigan, dove ogni anno, presso Berrien Springs, insediamento di origine tedesca, viene organizzato un festival a tema.

Qualunque sia la verità sulle sue origini, il cetriolo natalizio è senza dubbio una tradizione unica nel suo genere!

