4 alloggi Airbnb molto insoliti da affittare in Francia quest’estate

Scopriamo la magia di Airbnb: in questo articolo vedremo 4 alloggi particolari provenienti dalla Francia

I soggiorni più stravaganti e particolari, che potremmo addirittura definire insoliti, stanno acquisendo enorme popolarità tra i turisti di tutto il mondo: il successo risiede nella possibilità di vivere esperienze speciali e fuori dall’ordinario, capaci di rendere il viaggio ancora più epico ed indimenticabile.

Se anche voi siete alla ricerca di una vacanza che vada oltre i soliti hotel/ appartamenti, la Francia offre un’ampia gamma di opzioni uniche e affascinanti: tra case sugli alberi e cupole ecologiche, ci sono alloggi che promettono un cambiamento totale di scenario e un’esperienza che ricorderete per sempre.

Ecco quattro alloggi straordinari disponibili su Airbnb che abbiamo selezionato per voi.

Cabina Lov’Nid Passion a Joncherey (Territorio di Belfort)

Se state cercando una fuga romantica, la Cabina Lov’Nid Passion a Joncherey potrebbe essere il luogo perfetto. Stiamo parlando di una capanna sospesa tra gli alberi che offre un’esperienza davvero unica grazie alla sua particolare camera da letto che sembra fluttuare nel vuoto, accessibile tramite un ponte di legno. L’atmosfera intima e accogliente di questo vero e proprio “nido d’amore” lo rende perfetto per le coppie in cerca di tranquillità ed un certo contatto con la natura. L’alloggio è disponibile a partire da 270€* a notte, spese incluse. Il design rustico ma confortevole della capanna, unito alla bellezza del paesaggio circostante, garantisce un soggiorno indimenticabile. Non c’è niente di meglio che svegliarsi al cinguettio degli uccelli e respirare l’aria fresca della foresta.

Drommen Cabin – La capanna sull’albero a Guyonvelle (Alta Marna)

Per chi ama l’avventura e desidera sperimentare qualcosa di davvero unico, la Drommen Cabin è un’opzione imperdibile. Situata a Guyonvelle, nel dipartimento dell’Alta Marna, regione Grand Est, la capanna sull’albero dell’host Jean-Marie si sviluppa su quattro livelli, per una disposizione che ricorda un vero e proprio nido tra i rami. La struttura comprende soggiorno, bagno, camera da letto e una terrazza panoramica: il tetto verde e l’accesso tramite una scala di legno conferiscono all’alloggio un aspetto da casa hobbit, perfettamente integrata nell’ambiente naturale. La Drommen Cabin è disponibile a partire da circa 100€* a notte, spese incluse, con disponibilità che varia a seconda della stagione. Anche se luglio è già completo, ci sono ancora alcune date disponibili ad agosto. Trascorrere una notte qui significa vivere un’esperienza immersiva nella natura, lontano dallo stress quotidiano.

Insoliti alloggi di lusso a Villenauxe-la-Grande (Aube)

Se preferite un alloggio che coniughi originalità e comfort di alto livello, le capsule di lusso offerte da Christophe a Villenauxe-la-Grande sono ciò che fa per voi.

Le costruzioni ecologiche, realizzate in legno e vetro, si trovano alle porte della regione dello Champagne, nel dipartimento dell’Aube, a circa un’ora da Parigi: ognuna è dotata di una terrazza attrezzata, piscina comune, sdraio e bar, offrendo tutti i comfort necessari per un soggiorno rilassante. Le capsule, chiamate “Le casette del Cerisier”, sono perfette per osservare le stelle grazie ai tetti panoramici. L’alloggio è disponibile al prezzo di 260€* a notte, comprese le tasse, a seconda del periodo. Christophe, l’host della struttura, sottolinea che La Réserve de l’Aube mantiene un carattere lussuoso e riservato, che può accogliere al massimo tre coppie alla volta, senza bambini o gruppi numerosi, aspetto a garanzia di un’atmosfera tranquilla e raffinata, ideale per chi cerca un rifugio esclusivo.

Dolce notte sotto le stelle a Caylus (Tarn e Garonna)

Infine, per un’esperienza davvero eccezionale, il Dôme de Caylus offre un soggiorno che combina sostenibilità e fascino rustico. Stiamo parlando di una casa a cupola, interamente realizzata in legno e progettata per offrire una connessione profonda con l’ambiente circostante. Il lucernario a forma di stella a sei punte permette di osservare le notti stellate direttamente dal soggiorno, per un’atmosfera magica e rilassante che farà felici tutte le coppie che avranno il privilegio di sostare qui.

Il Dôme de Caylus è equipaggiato con servizi igienici a secco, elettricità generata da pannelli solari ed un sistema di approvvigionamento idrico con pompe, rendendolo un esempio perfetto di vita sostenibile. Il costo per una notte in questo alloggio è di 144€* , spese incluse, disponibile a partire da luglio. Il Dôme de Caylus è il rifugio ideale per chi desidera disconnettersi dal caos quotidiano e immergersi nella pace e nella tranquillità della natura.

* Ricordiamo ai lettori che i prezzi indicati possono variare a seconda del periodo di noleggio, quindi consigliamo sempre di controllare la disponibilità e le tariffe aggiornate direttamente su Airbnb.

Buone vacanze!

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: