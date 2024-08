Alla scoperta dell’Hura crepitans, l’albero dinamite che spara i suoi semi come “una mitragliatrice”

Scopriamo lo hura crepitans, anche detto albero dinamite, un portento della natura in grado di "sparare" i propri semi

Lo hura crepitans, comunemente noto come albero dinamite, albero della sabbia, possumwood, monkey no-climb, assacu e jabillo, è un imponente sempreverde appartenente alla famiglia delle Euphorbiaceae.

Albero nativo delle regioni tropicali del Nord e del Sud America, inclusa la vasta foresta pluviale amazzonica, è presente anche in alcune aree della Tanzania, dove viene considerato una specie invasiva a causa della sua rapida diffusione e l’ottima adattabilità agli ambienti locali.

Albero dinamite: il perché del soprannome

La caratteristica più affascinante dello hura crepitans è il modo in cui disperde i suoi semi, un fenomeno che gli ha valso il soprannome di “albero dinamite“: quando i frutti maturano, esplodono con una forza sorprendente, lanciando i semi a grande distanza. L’esplosione è dovuta alla deiscenza esplosiva, un processo in cui le diverse parti del frutto si seccano e si restringono a velocità differenti, per poi generare una tensione interna che culmina in un vero e proprio scoppio.

Caratteristiche e origini dell’albero dinamite

L’albero dinamite può raggiungere altezze considerevoli, fino a 60 metri, mentre le foglie sono grandi e ovate, e possono crescere fino a 60 centimetri di larghezza.

L’albero è monoico, ossia presenta fiori maschili e femminili separati ma sulla stessa pianta: i fiori maschili sono raccolti in lunghe spighe, mentre quelli femminili crescono solitari nelle ascelle fogliari.

Il tronco è coperto di lunghe ed affilate spine che secernono una linfa velenosa, utilizzata storicamente dai nativi per avvelenare le punte delle frecce.

I frutti dell’albero dinamite si presentano sotto forma di capsule di medie dimensioni, simili a zucche, che misurano tra i 3 e i 5 centimetri di lunghezza e tra i 5 e gli 8 centimetri di diametro.

Contengono 16 carpelli disposti radialmente, ciascuno con un seme piatto di circa 2 centimetri di diametro. Come già osservato, nel momento in cui i frutti maturano, esplodono, lanciando i semi a velocità che possono raggiungere i 70 metri al secondo. La caratteristica esplosiva consente ai semi di essere dispersi fino a 100 metri di distanza dall’albero madre, a garanzia di una dispersione efficace che riduce la competizione tra le nuove piantine e la pianta madre.

Dove cresce l’albero dinamite

L’albero dinamite predilige terreni umidi e prospera in condizioni che variano dall’ombra parziale alla piena esposizione al sole, preferendo generalmente ambienti caldi e umidi, tipici delle regioni tropicali.

Viene spesso coltivato per fornire ombra grazie alla sua densa chioma, anche se nei luoghi dove viene introdotto, come avvenuto in Tanzania, può diventare invasivo, vista la rapidità e l’efficacia con cui riesce a diffondersi, ed alterare negativamente gli ecosistemi locali.

Quali sono i segreti e le curiosità sull’albero dinamite

Il legno di hura crepitans è leggero e veniva tradizionalmente utilizzato dalle popolazioni indigene per costruire canoe, mentre la linfa lattiginosa e caustica dell’albero è stata storicamente impiegata per avvelenare i pesci durante la pesca. Inoltre, i Caraibi estraevano veleno per le frecce dalla linfa velenosa.

Noto come “hura”, il legno dell’albero dinamite è tutt’ora apprezzato per la realizzazione di mobili.

Nel XVIII secolo, le capsule dei semi acerbi venivano segate a metà per creare eleganti scatole decorative, utilizzate per contenere la sabbia che asciugava l’inchiostro nelle pagine scritte con la penna d’oca, pratica he è all’origine del soprannome inglese di “sandbox tree”.

I semi di hura crepitans contengono un olio tossico che può essere trasformato in biodiesel, oppure in sapone, mentre gli avanzi amidacei dei semi, una volta cotti, possono essere utilizzati come mangime per animali.

L’albero dinamite è una pianta altamente tossica. Il contatto con la linfa può causare gravi irritazioni cutanee e cecità se entra a contato con gli occhi, ed il tronco, completamente ricoperto di spine, rappresenta un ulteriore fattore di rischio, che può generare ferite e lesioni.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: