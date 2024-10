Airbnb: è possibile affittare la famosa casa Beetlejuice per Halloween (o un matrimonio)

Airbnb ha una fantastica notizia per i fan di Beetlejuice: grazie al progetto Icons sarà possibile soggiornare nella casa del personaggio interpretato da Micheal Keaton, protagonista del mitico film "Beetlejuice - Spiritello Porcello."

Con l’arrivo di Halloween ormai alle porte, Airbnb mette a disposizione una delle case più famose del cinema horror: la residenza di Delia Deetz dal celebre film di Tim Burton del 1988 “Beetlejuice – Spiritello Porcello”. Un’occasione imperdibile per visitare una dimora che sembra uscita direttamente dall’Aldilà, tra misteri e sorprese che riportano in vita l’atmosfera del film. Situata nel New Jersey, la casa sarà disponibile per un periodo limitato, in concomitanza con il periodo di Halloween.

Rivivere le atmosfere di Beetlejuice

Sono trascorsi più di tre decenni dall’uscita di Beetlejuice, pellicola che ha lasciato un segno profondo nella cultura pop, diventando negli anni un apprezzato cult. Per celebrare il ritorno dello Spiritello Porcello, tornato in sala a settembre con il sequel “Beetlejuice Beetlejuice”, casa Deetz accoglierà i visitatori fino al 27 novembre, ma solo con prenotazioni effettuate entro il 5 novembre. Ogni sessione ospiterà fino a sei persone per un tour di tre ore, durante il quale gli ospiti potranno esplorare la dimora e le sue particolarità. A dar loro il benvenuto sarà un assistente spettrale, un personaggio enigmatico che aggiungerà un tocco di teatralità all’intera esperienza.

Le visite promettono di essere molto più che semplici tour. Ogni dettaglio della casa è stato curato per mantenere intatta l’atmosfera surreale e inquietante che ha reso il film così popolare: gli ospiti potranno esplorare i vari ambienti, tra cui la soffitta, dove si trova il famoso modellino di Winter River, la cittadina fittizia in cui si svolgono le avventure dei Maitland e di Beetlejuice.

Un viaggio tra arte e paranormale

Accanto all’elemento paranormale, una costante dell’ambientazione e del film, troveremo un vero e proprio e proprio atelier artistico. Infatti, Delia Deetz, che nella pellicola è la proprietaria della casa, possiede uno spirito artistico molto marcato, espresso attraverso diverse opere d’arte ed installazioni inquietanti. Ogni angolo della casa ne riflette tocco personale, un’estetica che mescola elementi gotici e stravaganti, immersi in un alone di mistero e decadenza.

Tra i momenti più singolari del tour troveremo proprio l’incontro con Delia (o meglio, con l’attrice che la interpreta), per l’occasione alla guida di un laboratorio artistico. Gli ospiti avranno la possibilità di creare delle opere che omaggiano l’arte disturbante di Delia, cimentandosi in progetti che riflettono il tema “Beetlejuice”: sculture bizzarre, installazioni fantasiose ed oggetti ispirati all’Aldilà.

Un’avventura a metà tra il brivido e il divertimento

Chi ha sempre sognato di pronunciare il nome proibito – Beetlejuice – per tre volte di seguito troverà qui una tentazione irresistibile: come nel film, chiamare Beetlejuice spalancherà infatti le porte dell’Aldilà, ed una luce verde, simbolo di un portale verso il mondo degli spiriti, apparirà magicamente, come immaginaria soglia da attraversare.

Oltre alla soffitta e alla luce verde, la casa è disseminata di porte che gli ospiti non dovranno aprire: esse nasconderanno sorprese macabre, ispirate alla narrazione di Beetlejuice., e sembra che alcune conducano a scenari che ricordano l’Inferno dantesco, una trovata studiata per esaltare l’aspetto macabro e grottesco del luogo.

Atmosfera e dettagli unici per un soggiorno che lascia il segno

Le stanze della casa sono state ricostruite per mantenere vivo lo spirito del film, tra arredi in stile gotico, sculture surreali e cimeli che evocano i momenti più celebri del film. Tra questi, non può mancare la collezione di sculture originali della stessa Delia, protagoniste di alcuni dei momenti più divertenti della pellicola.

Per chi è particolarmente appassionato, la visita potrebbe rappresentare la cornice perfetta per un evento speciale come un matrimonio tematico. Con Halloween alle porte, molti sposi scelgono location inconsuete, e la casa Deetz non manca certo di originalità e fascino gotico, molto indicato per chiunque desideri una cerimonia fuori dall’ordinario. Immaginate la cerimonia in questo luogo, tra luci verdi, atmosfere oscure e un accogliente benvenuto dall’aldilà: un matrimonio sicuramente indimenticabile, capace di incarnare a pieno lo spirito di Beetlejuice.

Come prenotare e prepararsi per l’esperienza

Il soggiorno nella casa Deetz è disponibile esclusivamente attraverso la piattaforma Airbnb (qui trovate la pagina con l’annuncio), e le prenotazioni, già aperte, potranno essere effettuate fino al 5 novembre. Con Halloween che si avvicina, la domanda è alta, e gli slot disponibili sono limitati, quindi gli interessati dovranno affrettarsi per assicurarsi un posto. Per chi riuscirà a prenotare uno degli slot disponibili, appuntamento tra il 16 e il 27 novembre.

Che lo show abbia inizio!

