Questo aeroporto ha un record: non ha mai perso un bagaglio in 30 anni di operatività

L’aeroporto internazionale del Kansai, situato su un’isola artificiale nella baia di Osaka, è rinomato per il suo record impeccabile nella gestione dei bagagli. Sin dalla sua apertura nel 1994, l’aeroporto non ha mai perso un singolo bagaglio, un risultato straordinario che lo distingue a livello globale.

Questa eccellenza è stata riconosciuta otto volte con il premio Skytrax come miglior aeroporto al mondo per la consegna dei bagagli, consolidando la sua reputazione di efficienza e affidabilità. Ma come è possibile così tanta efficienza rispetto a tutti gli altri aeroporti in cui il rischio di perdere le proprie valigie è sempre in agguato?

Il successo del Kansai è attribuito a un meticoloso sistema di controllo multilivello. Ogni bagaglio è attentamente monitorato da due o tre membri del personale, riducendo al minimo la possibilità di errori. Questo processo, combinato con una forte cultura del lavoro di squadra e della responsabilità, garantisce che i bagagli arrivino sempre a destinazione.

Tsuyoshi Habuta, che supervisiona le operazioni sui bagagli, ha sottolineato l’importanza della condivisione delle informazioni tra il personale per prevenire errori e migliorare l’efficienza operativa. Un aspetto distintivo del servizio offerto dall’aeroporto è l’attenzione ai dettagli nel trattare i bagagli dei passeggeri.

Ogni valigia viene posizionata sul nastro trasportatore con la maniglia rivolta verso l’esterno per facilitarne il recupero. Inoltre, in caso di condizioni meteorologiche avverse, i bagagli bagnati vengono asciugati, e oggetti delicati o danneggiati vengono consegnati personalmente ai passeggeri. Questo livello di attenzione riflette lo spirito dell’ospitalità giapponese, che mette il benessere del passeggero al primo posto.

Con l’Esposizione Universale di Osaka del 2025 all’orizzonte, si prevede un aumento significativo del numero di passeggeri, con l’aeroporto che potrebbe gestire fino a 37 milioni di persone. Nonostante questa sfida, il Kansai è determinato a mantenere il suo record e a continuare a fornire un servizio di eccellenza, dimostrando così di essere uno degli aeroporti meglio gestiti al mondo.

