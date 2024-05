Adori le rose? Scopri il loro affascinante significato simbolico e come cambia in base al colore

Conosci il significato delle rose? Hanno una simbologia ambivalente dalle origini molto antiche, che secondo il linguaggio dei fiori cambia in base al colore

Maggio è per eccellenza il mese delle rose, ma qual è il significato simbolico di questo fiore di impareggiabile bellezza?

Nell’antichità le rose simboleggiavano l’amore che sopravvive alla morte e ciò si deve al mito di Adone, amato da Afrodite. Quest’ultima aveva una relazione anche con Ares che, gelosissimo, decise di inviare un enorme cinghiale per uccidere Adone. Afrodite, vedendolo morire, corse verso l’amato in preda alla disperazione attraversando dei cepusgli di rose. Le spine la punsero facendo fuoriuscire del sangue, dalle cui gocce nacquero le rose rosse. Ecco perché simboleggiano l’amore.

Presso gli antichi Romani le rose erano protagoniste della festa nota come “Rosalia”, un culto dei morti celebrato tra l’11 maggio e il 15 luglio. Ma le ritroviamo anche nei culti di Dioniso, secondo quanto riporta l’Enciclopedia dei Simboli di Hans Biedermann, dove non era raro coronarsi di rose per – calmare i bollori del vino -.

Il motivo per cui spesso sono associate alla riservetezza va cercato nei culti dionisiaci, quando le rose venivano offerte agli ubriachi per aiutarli a non svelare i propri segreti. A quanto pare funzionavano!

Passando alla simbologia cristiana, la rosa rossa diventa simbolo del sangue versato dal Crocifisso, ma anche dell’amore celeste, della Vergine Maria e della verginità stessa. Tant’è che in epoca medievale solo le vergini potevano indossare ghirlande di rose.

In altre culture, come quella cinese, la rosa non simboleggia l’amore ma solo la giovinezza.

Rose: significato simbolico in base ai colori

Secondo il linguaggio dei fiori, il suo significato cambia a seconda del colore:

la rosa rossa simboleggia l’amore eterno e se il rosso risulta particolarmente acceso rappresenta la passione;

la rosa bianca simboleggia la purezza e l'innocenza. Ma può anche essere regalata a una persona amica per dimostrare la fiducia e la speranza che il rapporto duri a lungo;

la rosa rosa esprime ammirazione se il rosa è piuttosto pallido, mentre se il rosa è più scuro simboleggia gratitudine;

la rosa gialla è solitamente associata alla gelosia ma può anche simboleggiare amicizia, gioia e solarità.

