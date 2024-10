Crea la TUA morning routine (sostenibile!) con queste 5 abitudini per iniziare la giornata con energia e serenità

Non serve iniziare la giornata con gesti estremi: bastano piccole abitudini portate avanti con costanza per trasformare la propria vita - a cominciare dal mattino!

Il buongiorno si vede dal mattino, recita un antico proverbio, e c’è un fondo di verità. La qualità delle nostre azioni appena svegli può determinare l’andamento dell’intera giornata.

Un inizio dinamico e positivo può renderci più produttivi e sereni, mentre una partenza lenta può farci sentire sopraffatti e inattivi per il resto del tempo.

Per questo motivo, creare una morning routine adatta alle nostre esigenze è fondamentale per migliorare il nostro benessere psicofisico.

Negli ultimi anni, sui social e nei blog di lifestyle si parla sempre più spesso di routine mattutine vincenti, che promettono risultati strabilianti in termini di produttività e efficienza.

Queste routine, consigliate da guru e influencer, vengono spesso accolte con entusiasmo e adottate da migliaia di persone in cerca di equilibrio e successo personale.

L’insostenibilità delle routine estreme

Tra le pratiche più comuni nelle morning routine che spopolano sui social troviamo, per esempio, quella di svegliarsi alle 5 del mattino, correre per un’ora, dedicarsi al deep work (lavoro profondo) o meditare per almeno 30 minuti, fare una doccia gelata per attivare il corpo e altre imprese estreme.

Sarà anche vero che tali azioni, portate avanti per anni da imprenditori multimilionari come Elon Musk o Jeff Bezos, possano portare a enormi progressi nella carriera e nel successo economico, ma routine del genere spesso si rivelano insostenibili (almeno per noi comuni mortali).

La motivazione iniziale può essere molto forte e ci fa credere che riusciremo a portare avanti queste pratiche quotidianamente. Ma non appena saltiamo un giorno o ci rendiamo conto che queste abitudini richiedono uno sforzo considerevole, le nostre buone intenzioni si vanificano.

A lungo andare, l’impegno richiesto diventa troppo gravoso (soprattutto se inserito in una quotidianità stressante fatta di lavoro, traffico, bambini piccoli, faccende domestiche), e ciò può portarci ad abbandonare completamente la routine, con conseguente frustrazione.

La soluzione: una morning routine sostenibile

Per evitare di sentirci sopraffatti, è utile optare per una morning routine più semplice e sostenibile, composta da piccole azioni mirate che richiedono pochi minuti del nostro tempo e possono essere portate avanti con costanza nel lungo periodo.

Queste azioni, pur sembrando piccole, possono avere un impatto significativo sul nostro benessere, aiutandoci a iniziare la giornata con energia e serenità. L’obiettivo non è raggiungere la perfezione, ma creare una routine che si adatti ai nostri ritmi e che possiamo mantenere il più a lungo possibile.

Ecco cinque abitudini sostenibili che chiunque può introdurre nella propria routine mattutina per iniziare la giornata nel migliore dei modi:

Bevi appena sveglio

Dopo una notte di sonno, il corpo è disidratato e ha bisogno di liquidi per rimettersi in moto. Bere un bicchiere d’acqua a temperatura ambiente appena alzati aiuta a reidratare l’organismo, stimola il metabolismo e aiuta la digestione.

È un gesto semplice, ma con grandi benefici per il corpo e la mente, che può diventare il primo passo per iniziare la giornata con il piede giusto.

Risveglia i muscoli

Non è necessario dedicare un’ora all’attività fisica o correre dieci chilometri per sentirsi meglio. Anche solo 5/10 minuti di stretching o yoga leggero possono fare la differenza.

Questi esercizi aiutano a risvegliare i muscoli, migliorano la circolazione e rilasciano endorfine, gli ormoni del benessere. Inoltre, possono essere svolti tranquillamente in casa e senza attrezzature particolari, rendendoli facili da integrare nella propria routine.

Respira

Non serve meditare per un’ora, possedere il tappetino all’ultimo grido o accendere mille candele per ottenere grandi benefici. Anche pochi minuti di respirazione consapevole possono ridurre lo stress, aumentare la concentrazione e migliorare l’umore.

Scegliamo un luogo tranquillo e silenzioso, siediamoci comodamente e concentriamoci sul nostro respiro. Questa piccola pratica di consapevolezza sul qui e ora ci aiuterà a iniziare la giornata con una mente più chiara e focalizzata.

Pianifica la giornata

Pianificare la giornata è un ottimo modo per evitare lo stress legato all’incertezza e alla mancanza di organizzazione. Prendersi cinque minuti per creare una to-do list permette di avere una visione chiara degli impegni e delle priorità.

Teniamo un quadernetto vicino al comodino, in modo da appuntare già la sera prima gli impegni per il giorno successivo, e al mattino rivediamo la lista stilata, ponendo in cima le due/tre azioni più importanti da portare a termine.

Ricordati della colazione

La colazione è spesso considerata il pasto più importante della giornata, e per una buona ragione. Iniziare la giornata con una colazione bilanciata e ricca di nutrienti fornisce l’energia necessaria per affrontare gli impegni quotidiani.

Evitare zuccheri raffinati e optare per cereali integrali, frutta fresca e proteine aiuta a mantenere stabili i livelli di energia e di concentrazione.

Se pensate di non avere tempo per strutturare una colazione ricca ed equilibrata o siete troppo pigri per mettervi ai fornelli al mattino, ecco qualche colazione da preparare in anticipo – così non avrete più scuse!

