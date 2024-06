Zerocalcare apre un’osteria alla Garbatella (che aiuterà le donne vittime di violenza)

Accanto alla cucina romana tradizionale, Osteria Sauli darà un lavoro e la necessaria formazione alle donne vittime di violenza assistite dalla Casa delle donne Lucha y Siesta

A settembre nascerà una nuova osteria a Roma. Si chiamerà “Osteria Sauli” e si troverà nel cuore della Garbatella. Ma perché sta facendo notizia la cosa? Perché tra i proprietari c’è anche Michele Rech, il fumettista romano noto come Zerocalcare.

Ad anticipare la notizia è la rivista specializzata Gambero Rosso. I soci del nuovo locale sono quattro: l’oste Antonello Magliari (molto conosciuto nella Capitale), i cuochi Antonello Abruzzese e Stefania Pinto e, appunto, Zerocalcare.

La particolarità di Osteria Sauli non è solamente nella presenza di Zerocalcare, ma anche nel fatto che non nasce come una semplice avventura imprenditoriale. Ha infatti un obiettivo ancora più ambizioso: aiutare le donne vittime di violenza.

I proprietari di Osteria Sauli daranno alle donne vittima di violenza un lavoro e la necessaria formazione

L’idea è stata di Zerocalcare, come spiega Magliari, e subito tutti gli altri soci l’hanno accolta e condivisa. Michele voleva, oltre ad aprire una vera osteria romana in uno dei quartieri più autentici di Roma, anche creare le condizioni per essere utili dal punto di vista sociale.

Da qui nasce la collaborazione con la Casa delle donne Lucha y Siesta, una struttura che dà accoglienza alle donne vittime di violenza e le aiuta a trovare supporto sia legale che psicologico. I proprietari di Osteria Sauli si occuperanno di dare loro anche un lavoro e la necessaria formazione.

Per quanto riguarda la proposta di Osteria Sauli, il menù prevede piatti rigorosamente della cucina romana, ma non solo. Accanto ad alcuni classici della Capitale, ci sarà spazio anche per piatti abruzzesi e pugliesi. Tra le particolarità c’è poi la scelta di servire vino sfuso, ma anche la possibilità di fare aperitivo alla romana, con spritz e gassosa.

Il fumettista Zerocalcare, noto per le sue opere che trattano tematiche sociali e personali, aggiunge così un’altra dimensione al suo impegno. L’apertura di Osteria Sauli rappresenta un tentativo di combinare la tradizione culinaria romana con l’impegno sociale, offrendo supporto concreto alle donne vittime di violenza.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Gambero Rosso

Ti potrebbe interessare anche: