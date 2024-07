Waldeinsamkeit: quando sei solo in un bosco ti senti rigenerato? Questa parola tedesca esprime esattamente ciò che provi

C'è chi, alla sola idea di camminare in un bosco in perfetta solitudine, rabbrividisce. E chi, al contrario, prova una sensazione di beatitudine e profondo benessere. Sensazione che in tedesco prende il nome di "Waldeinsamkeit"

Lo ribadiscono numerosi studi, ma basta provarci per rendersene conto: trascorrere del tempo nella natura ci rigenera da testa a piedi. Lo avrete sicuramente sperimentato passeggiando in un bosco, in campagna oppure al mare, specialmente nelle prime ore del mattino o sull’imbrunire.

Secondo un team di ricerca dell’University of Exeter Medical School basterebbe una “dose” di due ore di natura a settimana per ottenere un significativo miglioramento della propria salute e del benessere generale. Non c’è bisogno neppure di camminare!

Ebbene, in tedesco esiste una parola che esprime proprio la sensazione di profondo benessere che si prova quando ci si immerge nella natura, ma in questo caso tra gli alberi di un bosco e soprattutto in perfetta solitudine. Il termine è waldeinsamkeit, composto da “wald”, che sta per foresta, ed “einsamkeit”, che sta per solitudine.

Non è meraviglioso che anziché soffermarsi sulla paura che la solitudine nella foresta può suscitare, in tedesco esista una parola che esprime esattamente l’opposto?! Uno stato di beatitudine e contemplazione che emerge proprio grazie alla connessione profonda con la natura, favorita dalla possibilità di viverla in solitudine.

Per noi potrebbe essere un po’ difficile da comprendere ma per i tedeschi, che alle foreste sono decisamente abituati, le cose stanno diversamente. Quanta meraviglia in un solo termine!

