Vuoi vivere 21 giorni al fianco delle comunità rurali in Patagonia? Come partecipare a questa esperienza imperdibile

La quarta edizione del programma di volontariato dell’ONG Puelo Patagonia prevede la possibilità di passare 21 giorni al fianco delle famiglie locali aiutando gli anziani nelle loro attività quotidiane e vivendo a contatto con la natura incontaminata

Un’opportunità unica aspetta chi desidera immergersi nella natura selvaggia della Patagonia e dare un aiuto concreto alle comunità rurali. A Cochamó, nel cuore della Cordigliera delle Ande, l’ONG Puelo Patagonia ha infatti lanciato un programma di volontariato estivo per chi è pronto a dedicare 21 giorni al fianco delle famiglie locali, sostenendo anziani e preservando tradizioni che rischiano di scomparire.

Ogni estate, gli anziani rimasti nelle aree rurali devono affrontare da soli molti dei lavori più impegnativi, poiché i giovani membri delle loro famiglie spesso si trasferiscono nelle città o trovano impiego nel settore turistico. È qui che interviene Puelo Patagonia, con una proposta di volontariato giunta ormai alla sua quarta edizione.

Lo scopo è aiutare queste famiglie nei lavori quotidiani e nella preparazione delle scorte necessarie ad affrontare l’inverno rigido e isolato di queste regioni remote. Lo scorso anno oltre 250 volontari si sono candidati e finora il programma ha sostenuto più di 30 famiglie.

Si comprendono le difficoltà e le gioie della vita rurale

Le attività che i volontari svolgono sono varie e si adattano alle necessità specifiche di ogni famiglia. Tra i compiti principali vi sono la cura dell’orto, la raccolta di legna per il riscaldamento, l’assistenza nelle faccende domestiche e nei piccoli lavori di manutenzione, l’aiuto con gli animali da allevamento e la compagnia agli anziani, che altrimenti sarebbero soli a svolgere questi compiti.

Per molti di loro, l’aiuto dei volontari non è solo un supporto pratico, ma anche un’occasione di socializzare e mantenere vivi i valori e la cultura della vita in campagna. Non per nulla tra le famiglie e i volontari si crea un legame forte e duraturo, che lascia il segno nel tempo.

Oltre a sostenere le famiglie locali, i volontari hanno l’opportunità di vivere a stretto contatto con la natura incontaminata della Patagonia, un luogo di rara bellezza e biodiversità, e di imparare tecniche e tradizioni sostenibili, che si svolgono in armonia con l’ambiente circostante. I volontari non solo acquisiscono competenze pratiche, ma anche la possibilità di comprendere le difficoltà e le gioie della vita rurale.

L’esperienza offerta da Puelo Patagonia è, dunque, un’occasione unica per fare la differenza, vivere la bellezza della Patagonia, e diventare parte di una comunità che celebra la solidarietà e la sostenibilità. Un’avventura per il cuore, l’anima e il pianeta. Qui tutte le info per iscriversi.

