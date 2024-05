Hai subìto o stai subendo violenza? Puoi rivolgerti ad uno dei 400 Punti Viola per chiedere aiuto (dove trovarli)

I Punti Viola sono luoghi sicuri all’interno delle attività commerciali dove le donne che hanno subìto violenza possono trovare assistenza legale e psicologica

I Punti Viola rappresentano un’iniziativa chiave nel contrasto alla violenza di genere in Italia, un problema sociale purtroppo sempre più diffuso e che richiede azioni concrete e immediate. Con uno spaventoso dato che indica come una donna su tre abbia subìto violenza fisica o sessuale almeno una volta nella vita, diventa imprescindibile fornire sostegno e protezione a chi ne è vittima.

DonnexStrada, un’associazione non-profit impegnata a migliorare la sicurezza delle donne nelle strade italiane, ha ideato e implementato con successo il progetto dei Punti Viola. Questi rappresentano luoghi sicuri all’interno delle attività commerciali, come bar, negozi e ristoranti, dove il personale è appositamente formato per offrire assistenza legale e psicologica a chiunque subisca violenza, non solo donne.

L’obiettivo dei Punti Viola è duplice: da una parte creare una rete di sostegno sul territorio per le vittime di violenza, e dall’altra sensibilizzare la comunità e responsabilizzare i cittadini nel contrasto alla violenza di genere. Questo approccio territoriale mira a coinvolgere attivamente la popolazione locale nella lotta contro la violenza, favorendo la formazione di una rete di solidarietà e protezione.

Ci sono già 400 Punti Viola, ma si vuole espandere ancora di più la rete

La partecipazione a questo progetto è aperta a tutte le attività commerciali che desiderano diventare un Punto Viola. È sufficiente candidarsi sul sito di DonneXStrada, partecipare a una breve formazione legale e psicologica e versare un contributo minimo per sostenere i costi di gestione e formazione.

Attualmente, ci sono già 400 Punti Viola attivi in tutto il Paese, ma l’obiettivo è espandere ulteriormente questa rete per garantire una maggiore copertura territoriale e un supporto più ampio alle vittime di violenza.

La collaborazione con DonneXStrada rappresenta un’opportunità concreta per contrastare la violenza di genere e migliorare la sicurezza delle strade italiane. Ogni Punto Viola diventa un punto di riferimento fondamentale per le persone che hanno subito violenza, offrendo sostegno, informazioni e indirizzamenti verso i servizi appropriati, come i Centri Antiviolenza.

Il coinvolgimento della comunità e il supporto delle istituzioni sono fondamentali per il successo e la crescita di questa iniziativa, che mira a creare un ambiente più sicuro e inclusivo per tutti. Per trovare il Punto Viole più vicino a te, puoi collegarti sul sito Punti Viola – DONNEXSTRADA e consultare la mappa interattiva.

