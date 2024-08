Nel Livornese sarà tra poco operativo il ‘Vigile in carrozzina’, segnalerà le difficoltà che le persone disabili incontrano per strada

Annunciato a ridosso di Ferragosto, il progetto ‘Vigile in carrozzina’ sarà tra poco operativo, con l’obbiettivo di sensibilizzare le persone all’inclusione sociale e rimuovere le barriere e le difficoltà che le persone disabili incontrano quotidianamente per strada. La figura circolerà nella vie di Cecina, nel Livornese

Il ‘Vigile in carrozzina’ sarà davvero operativo nelle strade di Cecina, nel Livornese: il progetto, annunciato a ridosso di Ferragosto, ha l’obbiettivo di sensibilizzare le persone all’inclusione sociale e rimuovere le barriere e le difficoltà che le persone disabili incontrano quotidianamente per strada.

[…] il Vigile in carrozzina opererà una ricerca attiva di ogni tipo di problematica che vada ad ostacolare la possibilità, per le persone diversamente abili, di vivere liberamente la propria città – spiega Simona Salvadori, Assessora alle politiche sociali del Comune che ha varato l’iniziativa – I volontari saranno impegnati ad accompagnare i disabili nei luoghi sensibili, ove maggiormente si verificano abusi nell’occupazione di spazi destinati ai portatori di handicap, nonché a rilevare ogni situazione di difficoltà in ordine alle barriere architettoniche, segnalando alla Polizia Municipale qualsiasi problematica

Le città molto spesso non sono affatto inclusive. Chi ha difficoltà motorie e quindi deve spostarsi in carrozzina, si trova spesso di fronte a rampe inesistenti, ascensori non funzionanti e altre barriere architettoniche che rendono tutto ancora più difficile.

Non mancano i tentativi di risolvere i problemi, spesso per iniziativa di singoli o gruppi di cittadini volenterosi, come il caso di un gruppo di giovani italiani nello spettro autistico, che hanno preso parte al progetto ‘Talents’, lanciato a fine 2022 dal network di cooperative Habile con l’obbiettivo di costruire rampe con mattoncini Lego.

Ma stavolta è proprio un’amministrazione comunale a prendere l’iniziativa.

Come si legge nella scheda di dettaglio del progetto, i risultati attesi dal progetto sono:

Trasferimento di conoscenze e nozioni per educare al senso civico, alla cittadinanza attiva e partecipata, al rispetto delle regole, all’impegno consapevole e responsabile in funzione della crescita civile, sociale del Paese nonché alla sensibilizzazione ai valori legati all’inclusione sociale per il superamento delle diseguaglianze

Per questo il Vigile in carrozzina avrà anche compiti sanzionatori.

L’obiettivo – ha detto il Comandante della PM Armando Ore – è quello di sensibilizzare la cittadinanza verso la problematica del non rispetto delle norme del codice della strada che penalizzano le persone con disabilità motoria, specialmente quelle in carrozzina. Le pattuglie congiunte serviranno per verificare, controllare e sanzionare le auto in sosta negli stalli riservati ai disabili e in prossimità degli abbattimenti delle barriere

Le attività saranno avviate a breve, secondo un calendario che le associazioni svilupperanno con il Comando della Polizia Municipale.

Fonte: Comune di Cecina

