Venezia dice addio alla sua ultima sala da tè (è la fine di un’era)

Il Fujiyama Tea Room a Venezia chiuderà: è l’unica sala da tè della città. Le due salette interne e il giardino offrivano un rifugio silenzioso dal caos e dai turisti

La chiusura di Fujiyama Tea Room segna la fine di un’era per Venezia. Questo luogo unico, l’unica vera sala da tè della città, chiuderà le sue porte il 24 maggio 2024, lasciando un vuoto significativo nella vita culturale e sociale della città. Situato nei pressi di Campo San Barnaba e della Scuola Grande di San Rocco, Fujiyama Tea Room ha attirato una clientela eterogenea e internazionale, diventando un punto di riferimento per gli amanti del tè.

Fondato nel 2004, Fujiyama Tea Room è nato dalla passione dei proprietari per il Giappone. Il nome stesso è un omaggio al Monte Fuji, anche se con una piccola imprecisione linguistica. La sala da tè è stata concepita come un’oasi di tranquillità nel cuore di Venezia, con un delizioso giardino annesso e un Bed & Breakfast con camere accoglienti.

La gestione è passata nel 2012 a Elena Piaggi, che ha portato avanti con dedizione questo progetto, arricchendolo con iniziative culturali e gastronomiche. Elena Piaggi ha raccontato che il suo sogno era avere un piccolo B&B, e la sala da tè è diventata un’avventura nell’avventura.

Non si trattava di una sala da tè tradizionale, ma di un luogo con un focus specifico sul tè, arricchito da altre proposte culinarie e culturali. Il menu di Fujiyama Tea Room includeva una vasta selezione di tè, infusi, dolci, piatti vegani e vegetariani, serviti in un ambiente accogliente e rilassante. Le due salette interne e il giardino offrivano un rifugio silenzioso dal caos della città.

L’immobile sarà destinato ad una nuova proprietà

Fujiyama Tea Room è stata molto più di una semplice sala da tè. Era un luogo dove i clienti potevano leggere libri, ammirare mostre d’arte e partecipare a eventi culturali. Le recensioni online sono testimonianza del suo successo, con viaggiatori da tutto il mondo che hanno apprezzato non solo il tè, ma anche l’atmosfera rilassante e accogliente.

La chiusura di Fujiyama Tea Room è stata annunciata con un cartello che lo ha comunicato ai clienti più affezionati. La decisione è dovuta alla scadenza del contratto di gestione e alla destinazione dell’intero stabile a una nuova proprietà.

Una perdita significativa per Venezia, una città che, pur famosa per i suoi caffè storici, rimarrà senza un luogo dedicato esclusivamente al tè. Era un luogo di pace, dove i veneziani e i turisti potevano prendersi una pausa dalla frenesia della città. La speranza è che, sebbene non più in questo luogo, l’idea di una sala da tè così speciale possa rinascere altrove, continuando a offrire momenti di tranquillità e riflessione in una città sempre in movimento.

Fonte: B&B Fujiyama

