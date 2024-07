L’uniforme scolastica che cresce: fino a 6 taglie e 30 cm di lunghezza (per ridurre l’abbandono scolastico)

L’uniforme scolastica che cresce insieme alle ragazze di SHE è una potente risposta ai costi eccessivi che molte famiglie devono affrontare

In molte parti del mondo le uniformi scolastiche rappresentano un costo significativo per le famiglie, soprattutto in contesti economicamente svantaggiati. Questo problema è particolarmente rilevante per le ragazze in età scolastica che, crescendo rapidamente, spesso si ritrovano con le loro uniformi troppo piccole più volte all’anno.

Queste spese a volte rappresenta una barriera significativa all’istruzione. Tuttavia ora c’è un’innovativa soluzione progettata da un team in Togo: l’uniforme scolastica che cresce. Il programma educativo di SHE ha affrontato direttamente il problema dell’accesso limitato alle uniformi scolastiche.

Gli studenti e i talentuosi designer hanno creato un abito che può crescere fino a sei taglie e guadagnare fino a 30 cm di lunghezza. Questo abito innovativo è progettato per adattarsi alle diverse fasi della crescita di una ragazza, offrendo una vestibilità su misura che si adatta ai cambiamenti corporei naturali dell’infanzia e dell’adolescenza.

Sono realizzate da sarte in Togo

L’uniforme non è solo funzionale ma anche esteticamente piacevole, e rappresenta un importante passo avanti nella sostenibilità dell’abbigliamento scolastico. Ogni uniforme è progettata da abili sarte in Togo e realizzata eticamente, creando decine di posti di lavoro per le donne locali ogni anno.

Questo non solo supporta l’economia locale, ma garantisce anche che le ragazze possano frequentare la scuola senza l’ansia di indossare uniformi scolastiche che non sono della loro taglia. Un piccolo gesto ma che contribuisce a ridurre il tasso di abbandono scolastico dovuto alla mancanza di uniformi adeguate.

Le ragazze che indossano queste uniformi possono concentrarsi sull’apprendimento e sul loro sviluppo personale, sapendo che la loro divisa crescerà con loro. L’uniforme scolastica che cresce rappresenta dunque un’innovazione significativa nel campo dell’istruzione e della sostenibilità.

Offre una soluzione pratica e sostenibile ai problemi di accesso alle uniformi scolastiche, contribuendo a far andare con regolarità le ragazze a scuola e a promuovere l’uguaglianza di genere nell’istruzione.

Fonte: Style Her Empowered

